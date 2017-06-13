中國公安部破獲販賣嬰兒案 拘捕150人

中國嬰兒販賣問題禁之不絕，公安部破獲一宗覆蓋7個省的販賣嬰兒案件，拘捕逾150人，救出36名兒童，部份嬰兒被拐走時只得10天大。可怕的是該些嬰兒大部份都不是被拐走，而是親生父母賣給中間人，經過層層轉售，更加涉及福利院高層。

醫院閉路電視畫面當中的7人，集合賣買嬰兒的雙方及中介，警方根據線報上門拘捕，找到片段中正在餵奶的阿玉，還有他們花13萬元（人民幣）買回來的嬰兒。

買定因為兒子不育，為了傳宗接代，他們透過鄰居聯繫在附近的閩清縣看到一名出生十多天的嬰兒。雙方談好價錢，就到醫院幫嬰兒檢查身體，一手交錢一手交人。

出生十多天的嬰兒就這樣變成商品。促成買賣的是許廣春。他為嬰兒的父母製作贈送協議書，證明父母是自願把剛出生的小孩送人撫養，保證是親生，而最令人驚訝的是他的身份竟是福利院的副院長。

原來在他之前，該嬰兒還經歷過很多名中間人。就這樣層層加碼，一名5萬至6萬買回來的孩子，最後售至十多萬元。

經他手賣出的孩子共有3名，涉及疑犯28人。但救出的仍只佔被販賣的嬰兒一小部份。

警方透過多人的口供聯合執法，最終拘捕集團的核心成員。集團以雲南文山的親生父母為貨源，以福建龍海為集散地，把30多名孩子賣到福建省內的多個地方，並擴散到江西、廣東、浙江及廣西等七個省，拘捕逾150人。

救出的嬰兒由於很多都已找不回親生父母，最後要送到福利機構。目前全部身體都十分健康，由於全部都是猴年救出，福利機構決定他們全部都姓侯。

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