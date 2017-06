中國公安部破獲販賣嬰兒案 拘捕150人

中國嬰兒販賣問題禁之不絕,公安部破獲一宗覆蓋7個省的販賣嬰兒案件,拘捕逾150人,救出36名兒童,部份嬰兒被拐走時只得10天大。可怕的是該些嬰兒大部份都不是被拐走,而是親生父母賣給中間人,經過層層轉售,更加涉及福利院高層。

醫院閉路電視畫面當中的7人,集合賣買嬰兒的雙方及中介,警方根據線報上門拘捕,找到片段中正在餵奶的阿玉,還有他們花13萬元(人民幣)買回來的嬰兒。

買定因為兒子不育,為了傳宗接代,他們透過鄰居聯繫在附近的閩清縣看到一名出生十多天的嬰兒。雙方談好價錢,就到醫院幫嬰兒檢查身體,一手交錢一手交人。

出生十多天的嬰兒就這樣變成商品。促成買賣的是許廣春。他為嬰兒的父母製作贈送協議書,證明父母是自願把剛出生的小孩送人撫養,保證是親生,而最令人驚訝的是他的身份竟是福利院的副院長。

原來在他之前,該嬰兒還經歷過很多名中間人。就這樣層層加碼,一名5萬至6萬買回來的孩子,最後售至十多萬元。

經他手賣出的孩子共有3名,涉及疑犯28人。但救出的仍只佔被販賣的嬰兒一小部份。

警方透過多人的口供聯合執法,最終拘捕集團的核心成員。集團以雲南文山的親生父母為貨源,以福建龍海為集散地,把30多名孩子賣到福建省內的多個地方,並擴散到江西、廣東、浙江及廣西等七個省,拘捕逾150人。

救出的嬰兒由於很多都已找不回親生父母,最後要送到福利機構。目前全部身體都十分健康,由於全部都是猴年救出,福利機構決定他們全部都姓侯。

