By

【KTSF 萬若全報導】

中國小留學生人數過去10年增加快速,這些在美國沒有父母陪伴的孩子,被稱為”降落傘孩子”(parachute kid),小留學生多也衍生了許多問題,一連三集的專題報導,為您探討中國小留學生,第一集談的是”寄宿家庭”。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。