【i-CABLE】

全國政協大會開幕,主席俞正聲發表政協常委工作報告,多次提及習近平的領導核心地位。他多次提到要學習習近平的治國理政新理念,在不同場合的講話精神。

俞正聲表示,政協未來一年最重要的工作,就是配合中共十九大的召開。俞正聲稱,政協委員要做好監督和議政工作,但必須始終堅持中共對政協的領導,確保正確的政治方向。

