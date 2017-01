舊金山華埠年貨攤位月中擺賣 商戶望增人流（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠Stockton街的路邊年貨攤位,將於本月14日開始運作。

因為中央地鐵工程仍在進行中,路邊的年貨攤位這個華埠的傳統,一度遲遲沒有定案。

到了近日,華埠街坊會主席李兆祥(Pius Lee)表示,交通局已答應配合,暫時移走Stockton街上的工程車及物料,讓年貨攤位可以在1月14到27日如期賣貨。

李兆祥說:”中央地鐵工程影響到很多商家,都減少很多生意,很多人都避免不來華埠,因為工程的問題,現在在14天之內就暫沒有工程在士德頓街,所以生意一定會好很多,以往很多在灣區住的華人都來華埠採購年貨。”

路邊年貨攤位今年是第6年舉辦,每年大約有30多家商戶參加,舊金山衛生局也向商戶發出售賣準則,包括所有食品不可以直接放在地上,必須放在桌子或架子上。

而所有切開的水果、果仁、乾果或任何海鮮,都不可以在人行道上出售,更不可以在人行道上煮食等。

有華埠商店老闆說,由於店舖外的行人路窄,所以不太能放貨物,對他來說生意不會有太大幫助,但對其他店鋪 應該會有幫助。

另一名老闆說,路邊年貨攤位會令市面熱鬧很多,人流都會多ㄧ點,生意會有幫助,人多熱鬧,其實很多人都在其他城市過來,舊金山華埠的街會算是比其他城市大型。

在擺放攤位的這兩星期中,位於Stockton夾Jackson的公車站將會暫時關閉,臨時轉移到Sacramento街。

