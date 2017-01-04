舊金山華埠年貨攤位月中擺賣 商戶望增人流（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠Stockton街的路邊年貨攤位，將於本月14日開始運作。

因為中央地鐵工程仍在進行中，路邊的年貨攤位這個華埠的傳統，一度遲遲沒有定案。

到了近日，華埠街坊會主席李兆祥（Pius Lee）表示，交通局已答應配合，暫時移走Stockton街上的工程車及物料，讓年貨攤位可以在1月14到27日如期賣貨。

李兆祥說：”中央地鐵工程影響到很多商家，都減少很多生意，很多人都避免不來華埠，因為工程的問題，現在在14天之內就暫沒有工程在士德頓街，所以生意一定會好很多，以往很多在灣區住的華人都來華埠採購年貨。”

路邊年貨攤位今年是第6年舉辦，每年大約有30多家商戶參加，舊金山衛生局也向商戶發出售賣準則，包括所有食品不可以直接放在地上，必須放在桌子或架子上。

而所有切開的水果、果仁、乾果或任何海鮮，都不可以在人行道上出售，更不可以在人行道上煮食等。

有華埠商店老闆說，由於店舖外的行人路窄，所以不太能放貨物，對他來說生意不會有太大幫助，但對其他店鋪 應該會有幫助。

另一名老闆說，路邊年貨攤位會令市面熱鬧很多，人流都會多ㄧ點，生意會有幫助，人多熱鬧，其實很多人都在其他城市過來，舊金山華埠的街會算是比其他城市大型。

在擺放攤位的這兩星期中，位於Stockton夾Jackson的公車站將會暫時關閉，臨時轉移到Sacramento街。

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