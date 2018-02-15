舊金山州大教授陳溢茂教煮農曆新年家鄉年菜（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

農曆新年期間，對於海外的華人來說，最懷念的味道當然還是家鄉味，我們邀請了一位經常在本台嚴肅分析財經議題的學者，難得為我們展示廚藝，分享他記憶中的家鄕年菜。

走進????明几淨的廚房，穿著圍裙的舊金山州大財務金融系教授陳溢茂，架勢十足，在熱鍋前大展身手，不管是越式風味的奶油胡椒蟹、還是美式傳統菜餚焗牛扒（prime rib），色香味俱全的料理似乎都難不倒他。

不過他今天不談經濟議題，而是要分享他最懷念的家鄉味年菜。

陳溢茂說：”這道叫做五柳汁紅燒魚，也可以講五柳魚，台灣話就做五柳羹，這個是新年在南部，尤其是台南一定要吃的一道魚。”

陳溢茂來自台灣府城台南，在這個著名的美食之都，談到家鄉過年必吃的年菜，在移民海外多年之後，他決定下廚重現記憶中的味道。

陳溢茂說：”小時候的話，應該就是差不40幾年前，在過年的時候基本上都是要吃這道，等於是年年有餘，然後再加上南部的一些特色，比較稍微有一點點醋酸 ，比較甜，這是南部的口味。”

陳溢茂不藏私的分享食譜，這道五柳魚分成兩個步驟，一個是將抹上太白粉的魚，先炸得又酥又脆，炸魚也有訣竅。

陳溢茂說：”炸的時候先將魚的尾巴拿著，兩邊各炸一次，油要燒得很熱。”

接著再炸另外一邊，這樣可以保持魚身平整，尾巴不會翹，兩面油炸至金黃色，大約7、8分鐘即可起鍋。

魚的部分基本完成，之後就要製作醬汁的部分。

陳溢茂說：”所謂五柳汁的話就是說有5種不同的配料，所以你看這5種配料的顏色都不一樣，就非常漂亮。”

陳教授準備了青、紅、黃三色的彩椒，加上洋蔥和香菇，5種食材全部切絲，炒香、炒軟之後，再用糖、黑醋、番茄醬、醬油和水調味，起鍋前用太白粉勾芡，之後再把醬汁淋在酥炸好的魚上面，用香菜裝飾一下，就大功告成了。

平常忙於教學和做研究之外，陳溢茂的好廚藝鮮為人知，喜歡美酒美食的他，為什麼喜歡做菜呢？

陳溢茂說：”就退休退隱了，沒事幹啊，只有吃、喝、玩、樂為主，好好做一些自己可以享受的食品，自己享受這樣子。”

陳溢茂感嘆對於昔日家鄉過年的氣氛，永遠在心頭忘不了，今天嘗試著重現這道家鄉年菜，也希望找回記憶中熟悉的年味。

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