舊金山州大教授陳溢茂教煮農曆新年家鄉年菜（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

農曆新年期間,對於海外的華人來說,最懷念的味道當然還是家鄉味,我們邀請了一位經常在本台嚴肅分析財經議題的學者,難得為我們展示廚藝,分享他記憶中的家鄕年菜。

走進????明几淨的廚房,穿著圍裙的舊金山州大財務金融系教授陳溢茂,架勢十足,在熱鍋前大展身手,不管是越式風味的奶油胡椒蟹、還是美式傳統菜餚焗牛扒(prime rib),色香味俱全的料理似乎都難不倒他。

不過他今天不談經濟議題,而是要分享他最懷念的家鄉味年菜。

陳溢茂說:”這道叫做五柳汁紅燒魚,也可以講五柳魚,台灣話就做五柳羹,這個是新年在南部,尤其是台南一定要吃的一道魚。”

陳溢茂來自台灣府城台南,在這個著名的美食之都,談到家鄉過年必吃的年菜,在移民海外多年之後,他決定下廚重現記憶中的味道。

陳溢茂說:”小時候的話,應該就是差不40幾年前,在過年的時候基本上都是要吃這道,等於是年年有餘,然後再加上南部的一些特色,比較稍微有一點點醋酸 ,比較甜,這是南部的口味。”

陳溢茂不藏私的分享食譜,這道五柳魚分成兩個步驟,一個是將抹上太白粉的魚,先炸得又酥又脆,炸魚也有訣竅。

陳溢茂說:”炸的時候先將魚的尾巴拿著,兩邊各炸一次,油要燒得很熱。”

接著再炸另外一邊,這樣可以保持魚身平整,尾巴不會翹,兩面油炸至金黃色,大約7、8分鐘即可起鍋。

魚的部分基本完成,之後就要製作醬汁的部分。

陳溢茂說:”所謂五柳汁的話就是說有5種不同的配料,所以你看這5種配料的顏色都不一樣,就非常漂亮。”

陳教授準備了青、紅、黃三色的彩椒,加上洋蔥和香菇,5種食材全部切絲,炒香、炒軟之後,再用糖、黑醋、番茄醬、醬油和水調味,起鍋前用太白粉勾芡,之後再把醬汁淋在酥炸好的魚上面,用香菜裝飾一下,就大功告成了。

平常忙於教學和做研究之外,陳溢茂的好廚藝鮮為人知,喜歡美酒美食的他,為什麼喜歡做菜呢?

陳溢茂說:”就退休退隱了,沒事幹啊,只有吃、喝、玩、樂為主,好好做一些自己可以享受的食品,自己享受這樣子。”

陳溢茂感嘆對於昔日家鄉過年的氣氛,永遠在心頭忘不了,今天嘗試著重現這道家鄉年菜,也希望找回記憶中熟悉的年味。

