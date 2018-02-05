農曆新年將至 舊金山舉行多項活動迎新春

2018年2月5日 下午4:55 By Leave a Comment

【KTSF】

農曆新年即將來到，以下為舊金山將會舉行的農曆新年慶祝活動及資料：

西南航空公司小型農曆新年巡遊
時間：2月10號星期六　早上10時15分
地點：舊金山華埠
St. Mary’s廣場為起點，沿Grant街到Washington街

農曆新年花市
時間：2月10號星期六　早上10時至晚上8時
2月11號星期日　早上9時至傍晚6時
地點：舊金山華埠

農曆新年金龍點睛儀式
時間：2月16號星期五　早上11時
地點：舊金山華埠花園角

中華總商會及西南航空公司農曆新年籃球比賽
時間：2月17號星期六　早上10時至下午4時
地點：Betty Ann Ong Chinese Recreation Center
聯絡人： Kenny Lee hoopsterslee@gmail.com

全美華埠小姐選美
時間：2月22號星期四　晚上7時半
地點：War Memorial Herbst Theater
查詢網站：http://www.chineseparade.com/pageant.asp

2018年西南航空農曆新年大巡遊
時間：2月24號 星期六 下午5時15分至晚上8時
地點：Market and Second Street to Kearny and Jackson

華埠新年街會
時間：2月24號星期六　早上10時至下午4時半
2月25號星期日　早上9時至下午5時
地點：舊金山華埠

CCHP/華埠YMCA農曆新年長跑
時間: 3月4號星期日　早上8時
報名：www.ymcasf.org/cnyrun

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)
版權所有，不得轉載。

分享:
Filed Under: Featured Tagged With: , , ,

發表你的看法

Connect with Facebook

*