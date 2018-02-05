農曆新年將至 舊金山舉行多項活動迎新春

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農曆新年即將來到，以下為舊金山將會舉行的農曆新年慶祝活動及資料：
西南航空公司小型農曆新年巡遊
時間：2月10號星期六 早上10時15分
地點：舊金山華埠
St. Mary’s廣場為起點，沿Grant街到Washington街
農曆新年花市
時間：2月10號星期六 早上10時至晚上8時
2月11號星期日 早上9時至傍晚6時
地點：舊金山華埠
農曆新年金龍點睛儀式
時間：2月16號星期五 早上11時
地點：舊金山華埠花園角
中華總商會及西南航空公司農曆新年籃球比賽
時間：2月17號星期六 早上10時至下午4時
地點：Betty Ann Ong Chinese Recreation Center
聯絡人： Kenny Lee hoopsterslee@gmail.com
全美華埠小姐選美
時間：2月22號星期四 晚上7時半
地點：War Memorial Herbst Theater
查詢網站：http://www.chineseparade.com/pageant.asp
2018年西南航空農曆新年大巡遊
時間：2月24號 星期六 下午5時15分至晚上8時
地點：Market and Second Street to Kearny and Jackson
華埠新年街會
時間：2月24號星期六 早上10時至下午4時半
2月25號星期日 早上9時至下午5時
地點：舊金山華埠
CCHP/華埠YMCA農曆新年長跑
時間: 3月4號星期日 早上8時
報名：www.ymcasf.org/cnyrun
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