農曆新年將至 舊金山舉行多項活動迎新春

【KTSF】

農曆新年即將來到,以下為舊金山將會舉行的農曆新年慶祝活動及資料:

西南航空公司小型農曆新年巡遊

時間:2月10號星期六 早上10時15分

地點:舊金山華埠

St. Mary’s廣場為起點,沿Grant街到Washington街

農曆新年花市

時間:2月10號星期六 早上10時至晚上8時

2月11號星期日 早上9時至傍晚6時

地點:舊金山華埠

農曆新年金龍點睛儀式

時間:2月16號星期五 早上11時

地點:舊金山華埠花園角

中華總商會及西南航空公司農曆新年籃球比賽

時間:2月17號星期六 早上10時至下午4時

地點:Betty Ann Ong Chinese Recreation Center

聯絡人: Kenny Lee hoopsterslee@gmail.com

全美華埠小姐選美

時間:2月22號星期四 晚上7時半

地點:War Memorial Herbst Theater

查詢網站:http://www.chineseparade.com/pageant.asp

2018年西南航空農曆新年大巡遊

時間:2月24號 星期六 下午5時15分至晚上8時

地點:Market and Second Street to Kearny and Jackson

華埠新年街會

時間:2月24號星期六 早上10時至下午4時半

2月25號星期日 早上9時至下午5時

地點:舊金山華埠

CCHP/華埠YMCA農曆新年長跑

時間: 3月4號星期日 早上8時

報名:www.ymcasf.org/cnyrun

