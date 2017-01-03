舊金山第一個元旦寶寶是華裔女嬰 （視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

新年伊始，舊金山也有一位新年寶寶出世，而且是華裔。

“(你的新年寶寶出世 興奮嗎？) 興奮，開心！其實無所謂，哪個時候出世都無所謂，反正她健康就行了。”

譚太太一家一年前由廣東移民來舊金山，這是他們的第二個女兒，英文名字叫Lisa，寶寶於1月1日零點零七分在加州太平洋醫療中心出生，體重6磅4盎司。

先生譚遠星說，“我都感覺很開心，因為新年第一天。”

而寶寶的第一晚表現如何呢？

母親說，”哭啦，抱著也哭，然後吃奶，很開心，很可愛的。* 爸爸則說，”都算很乖。”

由於農曆新年還沒到，因此這個元旦寶寶仍是猴年寶寶，父母對這個家庭新成員有甚麽期望呢？

母親說，”當然希望她聰明，媽媽是猴年，女兒也是猴年，好巧啊。” 父親則說，我希望她快點長大，聰明啦，健康活潑啦。”

加州太平洋醫療中心元旦日共有14個新年寶寶出生，醫療中心婦產科主任范淵達表示，雖然加州整體人口有下降趨勢，不過灣區人口每年仍有增長，”最主要是高科技在這幾年引進了很多很多的年輕員工，正好是適婚年齡或生小孩的年齡，所以我們會期待在整個灣區，未來五年每一年會有1.2到1.5百分比的成長。”

加州太平洋醫療中心為產婦接生的歷史已有156年，目前舊金山有一半以上的新生兒都在這家醫院出生，而華裔新生兒約佔38%。

而在全灣區，2017年第一個新年寶寶則在聖荷西出世，她來自Edwin Moreno家庭。

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