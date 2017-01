舊金山第一個元旦寶寶是華裔女嬰 （視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

新年伊始,舊金山也有一位新年寶寶出世,而且是華裔。

“(你的新年寶寶出世 興奮嗎?) 興奮,開心!其實無所謂,哪個時候出世都無所謂,反正她健康就行了。”

譚太太一家一年前由廣東移民來舊金山,這是他們的第二個女兒,英文名字叫Lisa,寶寶於1月1日零點零七分在加州太平洋醫療中心出生,體重6磅4盎司。

先生譚遠星說,“我都感覺很開心,因為新年第一天。”

而寶寶的第一晚表現如何呢?

母親說,”哭啦,抱著也哭,然後吃奶,很開心,很可愛的。* 爸爸則說,”都算很乖。”

由於農曆新年還沒到,因此這個元旦寶寶仍是猴年寶寶,父母對這個家庭新成員有甚麽期望呢?

母親說,”當然希望她聰明,媽媽是猴年,女兒也是猴年,好巧啊。” 父親則說,我希望她快點長大,聰明啦,健康活潑啦。”

加州太平洋醫療中心元旦日共有14個新年寶寶出生,醫療中心婦產科主任范淵達表示,雖然加州整體人口有下降趨勢,不過灣區人口每年仍有增長,”最主要是高科技在這幾年引進了很多很多的年輕員工,正好是適婚年齡或生小孩的年齡,所以我們會期待在整個灣區,未來五年每一年會有1.2到1.5百分比的成長。”

加州太平洋醫療中心為產婦接生的歷史已有156年,目前舊金山有一半以上的新生兒都在這家醫院出生,而華裔新生兒約佔38%。

而在全灣區,2017年第一個新年寶寶則在聖荷西出世,她來自Edwin Moreno家庭。

