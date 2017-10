兩中國籍公民被控製造分銷鴉片類毒品到美國

By

【KTSF】

副聯邦司法部長週二宣布聯邦大陪審團正式起訴兩名中國公民,涉嫌製造和分銷鴉片類止痛劑芬太尼(Fenntanyl)和其他可致命的鴉片類毒品,是首次有中國人在網路販運鴉片類毒品被起訴。

副司法部長Rod Rosenstein說:”我們首次起訴主要的中國芬太尼販運者,他們利用互聯網運送芬太尼和芬太尼類似物給毒販,再發送給美國的個人顧客。”

兩名疑犯分別是Xiaobing Yan和Jian Zhang,Rosenstein表示,Yan涉嫌在中國經營兩間化學工廠,以及向美國人售賣芬太尼的網站。

另一個被告Zhang則涉嫌從中國透過郵寄,把銷毒品,壓藥丸機和印章等分銷至美國。

兩名疑犯相信目前都身在中國,由於美中沒有引渡協議,預計中國不會向美國交人。

