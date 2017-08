By

【i-CABLE】

美國當局拘捕一名中國籍男子,涉嫌提供惡意軟件,攻擊美國政府電腦並盜取資料。

涉案中國男子譯音「俞平安」,週一晚抵達洛杉磯國際機場時被捕,據報他37歲,居於上海,任職教師,為出席會議前赴洛杉磯。

聯邦調查局指他與另外兩人,使用惡意軟件攻擊政府電腦,該軟件正是2015年用作入侵美國人事管理局電腦系統,盜取公務員資料的軟件。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。