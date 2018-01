【i-CABLE】

中國空軍證實,一架空軍飛機在貴州境內飛行訓練中失事,目前正在全力搜救。

網上有多段視頻顯示,一架飛機從低空飛過,伴隨巨大飛行聲音,最後墜落地面,飛機墜機現場有碎片殘骸物冒煙。

中國內地傳媒引述貴州省綏陽縣政府消息,一架飛機在鄭場鎮附近墜落。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。