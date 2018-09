芝加哥中國籍男子被控為中國政府監視美國工程師

By

【KTSF】

聯邦司法部起訴一名居住在芝加哥的中國籍男子,懷疑他為中國政府監視美國工程師和科學家,向中方提供情報,被告週二首度出庭。

聯邦檢控官表示,當局拘捕一名居住在芝加哥的中國籍男子,懷疑他為中國政府監視美國工程師和科學家,包括國防承包商。

被捕男子是27歲的Ji Chaoqun,控罪是未有知會司法部長替外國政府擔任代理人。

當局指他聽命於中國政府的高級情報人員,工作是要向中國當局提供8個人的資料,而這8人都是中方有意招募的人。

起訴書指,Ji在2013年以學生簽證來美,在芝加哥伊利諾伊理工大學工程系攻讀,他在2016年加入美國後備軍。

他在週二下午首度出庭時,透過律師要求通知中領館他被捕一事,如果被定罪,他面對的最高刑罰是入獄10年。

