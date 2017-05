By

中國首款國產大型民航機C919下午在上海浦東機場首飛,在高空模擬著陸、復飛的操作,大約個半小時後安全著陸。中央及國務院的賀電稱,這個項目的突破,是民航發展重要里程碑,強調後續任務依然艱巨繁重。

C919客機在下午2時,由上海浦東國際機場起飛,機上有5人,包括正、副機長、觀察員及兩名工程師。飛機一度爬升至3,000多米上空,進行了多項測試。

首飛按慣例,飛機全程沒有收起落架。行程歷時79分鐘,降落前一刻,機師再與控制中心確認環境。客機在下午近3時20分著陸。中國商用飛機有限公司計劃在今年下半年安排另一次試飛。

C919最高載客量約174人,其中一款航程逾5,000公里,足夠由北京飛往新加坡。目前有約23家企業已經訂購或表示有意訂購,合共涉及逾五百架,買家以國內為主。

