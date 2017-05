中國國產客機C919不獲發國際適航證（視頻）

中國自主設計的首款大型客機C919 ,上月已獲得中國民航局簽發「民用航空器特許飛行證」,符合首飛要求,不過就仍然未獲得由美國聯邦航空管理局(FAA)簽發的適航證,意味C919將不能進入國際市場。

知名國際航空雜誌《航空周刊》的中國空軍專家帕瑞特向路透社指,如果 C919 不能取得西方機關發出的適航證,這架飛機將很難,甚至不可能賣給發達經濟體及很多發展中經濟體。

不過,中國民航業人士並不擔心,他們指C919推銷員是政府,只要中國政府要求國有航空公司購買飛機,他們就會買。

事實上,官方數字顯示,C919目前570架訂單中,客戶全部是中國航空公司,而唯一一家外國買家是C919發動機生產商姊妹企業,通用電氣資本航空服務公司,而且C919定價不到波音737一半,在市場上有一定吸引力。

去年已投入運營的中國首架國產小型客機ARJ21 ,至今同樣未獲得FAA頒發適航證,ARJ21原總設計師吳興世認為,中國民航標準和美國FAA可說是等同ARJ21投入運營後,至今未發生事故,證明ARJ21無法獲得FAA頒發適航證,更多是因為政治和商業因素。

