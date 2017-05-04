中國國產客機C919不獲發國際適航證（視頻）

中國自主設計的第一款大型客機C919 ，雖然符合中國民航局的首飛要求，但得不到由國際的適航證，不過業內人士認為C919單靠中國市場，已經可以生存，得不到國際適航證的影響並不大。

中國自主設計的首款大型客機C919 ，上月已獲得中國民航局簽發「民用航空器特許飛行證」，符合首飛要求，不過就仍然未獲得由美國聯邦航空管理局（FAA）簽發的適航證，意味C919將不能進入國際市場。

知名國際航空雜誌《航空周刊》的中國空軍專家帕瑞特向路透社指，如果 C919 不能取得西方機關發出的適航證，這架飛機將很難，甚至不可能賣給發達經濟體及很多發展中經濟體。

不過，中國民航業人士並不擔心，他們指C919推銷員是政府，只要中國政府要求國有航空公司購買飛機，他們就會買。

事實上，官方數字顯示，C919目前570架訂單中，客戶全部是中國航空公司，而唯一一家外國買家是C919發動機生產商姊妹企業，通用電氣資本航空服務公司，而且C919定價不到波音737一半，在市場上有一定吸引力。

去年已投入運營的中國首架國產小型客機ARJ21 ，至今同樣未獲得FAA頒發適航證，ARJ21原總設計師吳興世認為，中國民航標準和美國FAA可說是等同ARJ21投入運營後，至今未發生事故，證明ARJ21無法獲得FAA頒發適航證，更多是因為政治和商業因素。

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