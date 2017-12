中國中央經濟工作會議結束 促防控金融風險

By

一連3日的中央經濟工作會議結束,指明年要保持經濟運行在合理區間,但無提出具體的經濟增長目標,又指會繼續實施穩健中性的貨幣政策和積極的財政政策,明年的信貸和社會融資規模將保持適度增長,但同時要防控金融風險。

定調明年發展藍圖的中央經濟工作會議結束,指中國已形成了世界上人口最多的中等收入群體。不過會議無提出明年經濟增長具體目標,只要說保持經濟運行在合理區間,必須建立和完善推動經濟高質量發展的機制,會繼續實施穩健中性的貨幣政策和積極的財政政策。

明年的信貸和社會融資規模將保持適度增長,但同時會採取措施,加強地方債務的監管,優化財政支出結構。表明要防控金融風險,守著不發生系統性金融風險的底線,強調金融要服務於供給側改革這條主線,促成金融和實體經濟、金融和房地產,以及金融體系內部的良性循環,堅決打擊違規金融活動,加強監管制度建設,促進多層次資本市場健康發展。

說改革開放要加大力度要發揮好消費的基礎性作用,促進有效投資,特別是民間投資合理增長,又要擴大對外開放、大幅放寬市場准入。同時要繼續深化供給側改革,淘汰落後產能,調整能源及運輸結構,打好污染防治攻堅戰和打贏藍天保衛戰。

樓市方面,明年加快建設多渠道供應的住房體系,鼓勵租購並舉。至於人民幣匯率,會保持在合理均衡水平上基本穩定,同時擴大進口及降低部分進口關稅,促進貿易平衡。

