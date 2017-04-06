習近平抵佛州將晤特朗普 旋風訪美24小時（視頻）

習近平與夫人彭麗媛乘坐專機，由芬蘭轉抵美國佛羅里達，美國國務卿蒂勒森和中國駐美大使崔天凱到場迎接。習近平稍後會到特朗普名下的海湖莊園，與特朗普伉儷交流，共晉晚餐。

到週五，兩國元首舉行連串會議及工作午餐，整個行程歷時少於24小時，暫時未見安排聯合記者會，習近平亦不會在特朗普的莊園留宿。

美國已表明峰會將重點討論北韓，要求中方發揮更大影響力，逼使北韓就範，但白宮表明，不會改變對台立場，換取北京方面合作。

特朗普接待國家主席習近平前夕，再次公開為會面定調，首要解決前朝政府留下的北韓問題。北韓在周三再試射導彈，型號、射程雖不見有突破，但姿態、訊息明顯。美國官員重申北韓問題逼切，而且影響全球，強調中國是唯一可以在經濟層面，向平壤施壓的國家。

特朗普近日接受《金融時報》訪問時，說過一旦中方拒絕合作，美國也有能力自行解決北韓問題，但這樣對美中雙方均沒好處。據報華府已準備好制裁方案，懲罰協助北韓進入國際金融市場的中國金融機構及企業。

北韓核問題外，預料中美元首亦會談及雙邊經貿、海事等議題。但特朗普不會主動提及「一個中國」政策，亦不會以改變對台軍售作為妥協，換取大陸支持。

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