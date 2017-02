By

【i-CABLE】

中國及南韓運動員月底出席日本札幌亞洲冬季運動會期間將不會入住 APA 酒店。

被選為亞洲冬季運動會選手村的APA酒店,因為在房間放置否認南京大屠殺及慰安婦書籍,惹來中國及南韓不滿。

運動會主辦單位週二表示,在中韓要求下,兩國代表團將改為入住札幌王子酒店。

