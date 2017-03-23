中商投資美科創公司多涉軍事應用 惹美國當局關注

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常言道中國有的是錢，但科技技術方面就有待發展，《紐約時報》報道，愈來愈多中國商家投資美國的科創公司，值得一提的是，這些公司的研究往往與軍事應用有關，因而引起美國擔心。

《紐約時報》報道，美國有不少尖端科技的創業公司，在美國找不到資金，但就吸引了中國的投資者。報道指其中一間創業公司 Neurala 研發人工智能科技，技術可以應用在無人機、無人車上。

公司的宣傳片指，他們研發的技術能夠有效追蹤到目標，最初成立時，更為美國太空總署和空軍一號設計科技軟件，但當 Neurala 的另一個研發項目需要資金時，卻得不到美方資金，反而得到一間中國公司、海銀資本的注資。

海銀資本的網頁顯示，他們的地址位於北京朝陽區。《紐約時報》指，海銀資本背後由央企光大集團支持。報道又指海銀資本亦有投資多項外國重要科技公司，包括美國商業航天科技公司 。不過Neurala負責人回應，他們已經用盡方法，防止中國投資者接觸公司的機密科研資料。

報道指，據統計，在2015年中國投資者投資了99億美元到美國的創業公司，中資不斷增加，引起美國官方關注。

近日美國國防部的一份內部文件指，中方正在鼓勵有官方背景的企業，投資美國一些重點科技的創業公司，像人工智能和機械人，來提升中方的軍事和經濟能力，更加指美國對這些科技保護不足。美方擔心這樣會令中方輕易地掌握美國的核心科技。