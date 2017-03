中商投資美科創公司多涉軍事應用 惹美國當局關注

By

【i-CABLE】

常言道中國有的是錢,但科技技術方面就有待發展,《紐約時報》報道,愈來愈多中國商家投資美國的科創公司,值得一提的是,這些公司的研究往往與軍事應用有關,因而引起美國擔心。

《紐約時報》報道,美國有不少尖端科技的創業公司,在美國找不到資金,但就吸引了中國的投資者。報道指其中一間創業公司 Neurala 研發人工智能科技,技術可以應用在無人機、無人車上。 公司的宣傳片指,他們研發的技術能夠有效追蹤到目標,最初成立時,更為美國太空總署和空軍一號設計科技軟件,但當 Neurala 的另一個研發項目需要資金時,卻得不到美方資金,反而得到一間中國公司、海銀資本的注資。 海銀資本的網頁顯示,他們的地址位於北京朝陽區。《紐約時報》指,海銀資本背後由央企光大集團支持。報道又指海銀資本亦有投資多項外國重要科技公司,包括美國商業航天科技公司 。不過Neurala負責人回應,他們已經用盡方法,防止中國投資者接觸公司的機密科研資料。 報道指,據統計,在2015年中國投資者投資了99億美元到美國的創業公司,中資不斷增加,引起美國官方關注。 近日美國國防部的一份內部文件指,中方正在鼓勵有官方背景的企業,投資美國一些重點科技的創業公司,像人工智能和機械人,來提升中方的軍事和經濟能力,更加指美國對這些科技保護不足。美方擔心這樣會令中方輕易地掌握美國的核心科技。

