中國保監會主席項俊波涉嫌嚴重違紀被查

中國保監會主席項俊波被查的消息傳足兩個月,他多次公開露面,間接闢謠,上星期四還有出席活動,直至星期日,中紀委宣佈項俊波涉嫌嚴重違紀,正接受審查,保監會係管控內地經濟命脈的「一行三會」當中其中一個重要的委員會,有學者指項俊波被查,顯示中央正針對金融領域全面反腐。

中央在今年2月發文重整監管框架,要「一行三會」聯手圍獵資本大鱷,項俊波2月22日國務院新聞發佈會上,高調指要配合中央路線,言猶在耳,項俊波卻成為中共「十九大」舉行前首位落馬金融界高官,項俊波接受審查消息,發佈後不到3個小時,中國政府網發佈總理李克強三月在國務院第五次廉政工作會議上的講話,當中提到要嚴厲打擊保險公司套取費用等違法違規行為,對個別監管人員和公司高管監守自盜,與金融大鱷內外勾結等非法行為,必須依法嚴厲懲處、以儆效尤。

分析認為講話可被視為項俊波被查的重要解釋,事實上,內地保險資金近兩年不斷收購企業引發不少爭議,去年年尾,證監會主席劉士餘,在公開講話中痛批野蠻收購,稱他們集土豪、妖精及害人精於一身,有分析指,相對於銀行業,保險業因為相對容易獲得牌照,民營資本一度爭相湧入,一些資本大鱷利用保險的監管漏洞,為一些來路不當的錢充當白手套,在境內外到處收購資產,而項俊波對於保險資本的監管態度,除了措辭嚴厲之外,並未拿出實質性的監管舉措,目的是庇護那些與他內外勾結的金融大鱷。

除了保監會,內地財新網引述知情人士指,項俊波被查,亦可能與他在2010年擔任農行董事長時,協助現已逃亡海外的中國富商郭文貴詐騙貸款達32億元人民幣有關。不過,郭文貴其後在社交媒體否認,有反腐學者表示,項俊波落馬,顯示中央已全面展開針對金融領域的反腐行動,他預計在十九大前,將會有更多金融系統的官員落馬。

