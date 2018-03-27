舊金山東華醫院中西醫學新門診開幕慶典（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山東華醫院週一舉行中西醫學新門診開幕慶典，及健康同樂日活動，希望為社區帶來更優質、方便及多元化的服務。

舊金山東華醫院院長李焯宗及行政總裁張建清，都有出席中西醫學新診所開幕儀式，新診所位於華埠都板街445號，而5年前在Commercial街開的舊診所也將遷往新診所。

東華醫院行政總裁張建清說：”裡邊有針灸，有按摩推拿、中藥，遲一些我們也會有醫生在這裡看診。”

張建清說，新診所屬東華醫院的物業，地方也比原Commercial街舊址大很多，經過重新裝修後，不僅增加了隱私度高的私人病房，而且還設有特別專科，如婦女不孕症、痛症、關節炎、肌肉痛、慢性病等。

此外，診所團隊還包括註冊針炙師、中醫藥師及推拿師，提供全面的中醫及中藥服務。

東華醫院針炙師許曹美華說：”非常興奮新的醫院是很大，每一個房間都擁有最新設備，而且非常寬敞，我想每個病人都會很喜歡。”

新診所每週一至週六營業，接受多種醫療保險，如果沒有保險的患者想看病，也有機會獲得診費打折優惠。

張建清說：”因為你自己付費，特別是經濟上有問題不是太好的，他們可以獲得折扣。”

東華醫院也在週一開幕慶典日，歡迎社區居民參觀新診所，並提供免費健康檢查、針灸推拿等。

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