舊金山東華醫院中西醫學新門診開幕慶典（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山東華醫院週一舉行中西醫學新門診開幕慶典,及健康同樂日活動,希望為社區帶來更優質、方便及多元化的服務。

舊金山東華醫院院長李焯宗及行政總裁張建清,都有出席中西醫學新診所開幕儀式,新診所位於華埠都板街445號,而5年前在Commercial街開的舊診所也將遷往新診所。

東華醫院行政總裁張建清說:”裡邊有針灸,有按摩推拿、中藥,遲一些我們也會有醫生在這裡看診。”

張建清說,新診所屬東華醫院的物業,地方也比原Commercial街舊址大很多,經過重新裝修後,不僅增加了隱私度高的私人病房,而且還設有特別專科,如婦女不孕症、痛症、關節炎、肌肉痛、慢性病等。

此外,診所團隊還包括註冊針炙師、中醫藥師及推拿師,提供全面的中醫及中藥服務。

東華醫院針炙師許曹美華說:”非常興奮新的醫院是很大,每一個房間都擁有最新設備,而且非常寬敞,我想每個病人都會很喜歡。”

新診所每週一至週六營業,接受多種醫療保險,如果沒有保險的患者想看病,也有機會獲得診費打折優惠。

張建清說:”因為你自己付費,特別是經濟上有問題不是太好的,他們可以獲得折扣。”

東華醫院也在週一開幕慶典日,歡迎社區居民參觀新診所,並提供免費健康檢查、針灸推拿等。

