【KTSF 萬若全報導】

東華醫院9月份的一項籌款活動籌集到兩萬多元,這筆經費將幫助社區的婦女健康及舊大樓翻新工程。

東華醫院行政總裁張建清說:”大家都知道我們新的大樓已經建成了,但是1979年的大樓要翻新,可以用來做更多提供門診的服務,其中婦女健康問題也是其中的一部分。”

東華醫院輔助會在9月30日的50週年晚宴上,為東華醫院婦女社區健康項目籌得22,500元,週四將支票交給東華醫院。

為了進一步服務社區,新大樓旁邊1979年建立的舊樓正進行翻新工程,擴大門診服務,像是化驗室、癌症化療中心,以及擴大營養膳食服務,希望在明年能夠完成。

