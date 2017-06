舊金山中華文化中心辦Monterey華人尋根之旅（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山中華文化中心將帶團,前往灣區以南的Monterey展開華人尋根之旅,究竟Monterey與華人有什麼關係呢?

舊金山中華文化中心指,希望透過旅程,讓大家認識華人,對加州早期所做的貢獻以及發展歷程。

華人早在1850年年代開始在Monterey定居,亦為當地帶來很重要的發展。



中華文化中心聯絡專員黃泳倫(Maggie Wong)說:”是華人第一次在那裡建立漁村,很多人都不知道,亦都建立第一個水壩,你知道嗎?當年村民拿到鮑魚的殻做鈕扣,是華人來到才知道原來鮑魚可以吃。”

中心指,參加者除了能認識歷史外,亦能親眼目睹多個華人聚居的遺址,而當地亦有一間水族館,記載華人如何引進新的魚類,為當年的海洋生物研究作出貢獻。

Geraldine是旅程的導遊之一,她是第5代華人移民,她的祖先當年由中國坐船到Monterey,並在當地落地生根,Geraldine的太婆是有記載以來第一個在Monterey出生的華裔女人。

Geraldine表示,她的祖先當年受人歧視,辛苦建立的村莊被人燒毀,更有人在村外建設圍欄,阻止她的祖先回家。

她認為這些事件似曾相識,現今美國政府提出的旅遊禁令,及在美墨邊境建圍牆等政策,正正是重演當年的事件。

不過她的祖先當年越過歧視,繼續發展及生活。



Geraldine說:”是的,壞事有時會發生,但重要的是,如何站起來,再向前走,有這個信念,繼續創造歷史。”

活動6月17日舉行,成人票是99元,學生及兒童是65元,有興趣人士可以電郵excursion@cccsf.us報名,或者致電(415) 312-2228查詢。

查詢網站:http://www.cccsf.us/excursion_monterey/

