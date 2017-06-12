舊金山中華文化中心辦Monterey華人尋根之旅（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山中華文化中心將帶團，前往灣區以南的Monterey展開華人尋根之旅，究竟Monterey與華人有什麼關係呢？

舊金山中華文化中心指，希望透過旅程，讓大家認識華人，對加州早期所做的貢獻以及發展歷程。

華人早在1850年年代開始在Monterey定居，亦為當地帶來很重要的發展。



中華文化中心聯絡專員黃泳倫（Maggie Wong）說：”是華人第一次在那裡建立漁村，很多人都不知道，亦都建立第一個水壩，你知道嗎？當年村民拿到鮑魚的殻做鈕扣，是華人來到才知道原來鮑魚可以吃。”

中心指，參加者除了能認識歷史外，亦能親眼目睹多個華人聚居的遺址，而當地亦有一間水族館，記載華人如何引進新的魚類，為當年的海洋生物研究作出貢獻。

Geraldine是旅程的導遊之一，她是第5代華人移民，她的祖先當年由中國坐船到Monterey，並在當地落地生根，Geraldine的太婆是有記載以來第一個在Monterey出生的華裔女人。

Geraldine表示，她的祖先當年受人歧視，辛苦建立的村莊被人燒毀，更有人在村外建設圍欄，阻止她的祖先回家。

她認為這些事件似曾相識，現今美國政府提出的旅遊禁令，及在美墨邊境建圍牆等政策，正正是重演當年的事件。

不過她的祖先當年越過歧視，繼續發展及生活。



Geraldine說：”是的，壞事有時會發生，但重要的是，如何站起來，再向前走，有這個信念，繼續創造歷史。”

活動6月17日舉行，成人票是99元，學生及兒童是65元，有興趣人士可以電郵excursion@cccsf.us報名，或者致電(415) 312-2228查詢。

查詢網站：http://www.cccsf.us/excursion_monterey/

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