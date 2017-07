舊金山華埠參茸藥材老字號寶謙昌本月底結業（視頻）

By

曾經是北美洲花旗參最大種植戶及經銷商,創立至今有58年歷史的參茸藥材老字號寶謙昌,暫定將於本月底關閉門市部。

寶謙昌位於舊金山華埠Washington街,是老闆鍾北謙於1959年一手創立,原來鍾北謙於去年已萠生關店的念頭,並曾定於今年6月30日結業,不過因為商舖尚有存貨,而員工亦希望為店舖盡最後一分力,因此將結業日期延至7月底。

寶謙昌老闆鍾北謙說:”我因為年紀大,97歲了,不退休都應該退休,也沒有可惜,因為年紀大,不能做了,做生意,不能夠一輩子繼續做下去,就真要一輩子了。”

老闆年紀大是主要原因,而鍾北謙的兒子亦透露,爸爸另有很多房產,要幫手打理,而店舖的貨物買賣,全部要他一腳踢,加上店舖近年的生意大不如前,亦找不到合適的買家,所以最後決定結業。

鍾北謙表示,當年是因為想養妻活兒,因此辭去在華埠任教師的工作,而轉行做生意。

他的第一個生意是賣家庭用品,但是最終不成功,曾試過在農曆新年前窮得只有8元現金,後來在朋友的幫助下,誤打誤撞,就開始了花旗參的生意。

鍾北謙當年親自去農田挑選花旗參,後來更投資自創公司培植,就這樣邊做邊學,市道暢旺時,賣一批貨賺的錢夠買一間屋,而他亦試過一年蝕40多萬美元。

鍾北謙說:”(做生意要)不熟不做,如果你想做超市,你一定要去超市看看,最好要做幾年,學多少知識,因為每一行都好難入門。”

見證過公司的起落,一手養起一頭家,鍾北謙表示已無遺憾。

除了花旗參,寶謙昌亦有賣燕窩、鹿茸及其他中成藥等,為了感謝街坊多年的支持,鍾北謙表示,會提供購物折扣。



沒有了實體店,不等於沒有了寶謙昌,其實寶謙昌有網上店舖,老闆表示,下一步希望擴展網上業務,不過會交由兒子全權負責。

