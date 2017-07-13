舊金山華埠參茸藥材老字號寶謙昌本月底結業（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

曾經是北美洲花旗參最大種植戶及經銷商，創立至今有58年歷史的參茸藥材老字號寶謙昌，暫定將於本月底關閉門市部。

寶謙昌位於舊金山華埠Washington街，是老闆鍾北謙於1959年一手創立，原來鍾北謙於去年已萠生關店的念頭，並曾定於今年6月30日結業，不過因為商舖尚有存貨，而員工亦希望為店舖盡最後一分力，因此將結業日期延至7月底。

寶謙昌老闆鍾北謙說：”我因為年紀大，97歲了，不退休都應該退休，也沒有可惜，因為年紀大，不能做了，做生意，不能夠一輩子繼續做下去，就真要一輩子了。”

老闆年紀大是主要原因，而鍾北謙的兒子亦透露，爸爸另有很多房產，要幫手打理，而店舖的貨物買賣，全部要他一腳踢，加上店舖近年的生意大不如前，亦找不到合適的買家，所以最後決定結業。

鍾北謙表示，當年是因為想養妻活兒，因此辭去在華埠任教師的工作，而轉行做生意。

他的第一個生意是賣家庭用品，但是最終不成功，曾試過在農曆新年前窮得只有8元現金，後來在朋友的幫助下，誤打誤撞，就開始了花旗參的生意。

鍾北謙當年親自去農田挑選花旗參，後來更投資自創公司培植，就這樣邊做邊學，市道暢旺時，賣一批貨賺的錢夠買一間屋，而他亦試過一年蝕40多萬美元。

鍾北謙說：”（做生意要）不熟不做，如果你想做超市，你一定要去超市看看，最好要做幾年，學多少知識，因為每一行都好難入門。”

見證過公司的起落，一手養起一頭家，鍾北謙表示已無遺憾。

除了花旗參，寶謙昌亦有賣燕窩、鹿茸及其他中成藥等，為了感謝街坊多年的支持，鍾北謙表示，會提供購物折扣。



沒有了實體店，不等於沒有了寶謙昌，其實寶謙昌有網上店舖，老闆表示，下一步希望擴展網上業務，不過會交由兒子全權負責。

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