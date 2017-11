中國扶貧取得進展 去年28縣成功脫貧

【i-CABLE】

中國國家扶貧辦指,中國內地在去年一共有28個國家級貧困縣脫貧,扭轉了過往貧困縣只增不減的局面,當局預計,今年目標是達到100個縣脫貧。

習近平在十九大報告中的承諾,還有三年時間就要兌現,國務院扶貧辦指,目前內地仍然有超過800個國家級貧困縣,未來脫貧成本和難度將會愈來愈高,不過在去年,當局就扭轉了過往貧困縣只增不減的局面。

去年脫貧的28個縣,新疆、西藏及重慶各有5個,全部通過國家專項評估檢查,今年有100多個貧困縣申請退出,夏更生認為取得這項成績,有賴過去五年多管齊下,推出財政、人才、科技等超常規政策,有信心脫貧縣不會打回原形。

對於已退出貧困縣,扶上馬再送一程,要繼續提供扶持,在脫貧攻堅期內,國家原有的扶貧政策保持不變,確保脫貧退出的穩定和可持續性。

國務院扶貧辦指,扶貧幹部未來會堅守崗位,保持工作連續性,亦會加強監督管理,確保脫貧成果得到人民認可。

