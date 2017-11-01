中國扶貧取得進展 去年28縣成功脫貧

【i-CABLE】

中國國家扶貧辦指，中國內地在去年一共有28個國家級貧困縣脫貧，扭轉了過往貧困縣只增不減的局面，當局預計，今年目標是達到100個縣脫貧。

習近平在十九大報告中的承諾，還有三年時間就要兌現，國務院扶貧辦指，目前內地仍然有超過800個國家級貧困縣，未來脫貧成本和難度將會愈來愈高，不過在去年，當局就扭轉了過往貧困縣只增不減的局面。

去年脫貧的28個縣，新疆、西藏及重慶各有5個，全部通過國家專項評估檢查，今年有100多個貧困縣申請退出，夏更生認為取得這項成績，有賴過去五年多管齊下，推出財政、人才、科技等超常規政策，有信心脫貧縣不會打回原形。

對於已退出貧困縣，扶上馬再送一程，要繼續提供扶持，在脫貧攻堅期內，國家原有的扶貧政策保持不變，確保脫貧退出的穩定和可持續性。

國務院扶貧辦指，扶貧幹部未來會堅守崗位，保持工作連續性，亦會加強監督管理，確保脫貧成果得到人民認可。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。