中央軍委政治工作部原主任張陽涉違紀被查自殺亡

中共十九大前,軍隊出現一系列人事變動,不少崗位都換上新人,但沒有交代舊人的去向,當時已經傳出,有軍隊高層被調查的消息,不過一直沒有得到官方證實。十九大後一個月,疑團終於解開。

新華社報道,原中央軍委委員政治工作部原主任張陽,涉及郭伯雄、徐才厚等問題,嚴重違紀違法被查。不過跟落馬消息一起公布的,是他的死訊,他上星期四於家中自縊身亡。

他死後5日,官方才一次過公布他自殺和在8月底被調查的消息。不過中國軍網就即時發文,指張陽以畏罪自殺,這種可恥的方式結束一生,逃避黨紀國法懲處,行徑極其惡劣。

今年9月6日,中央公布十九大軍方代表成員時,時任中央軍委委員政治工作部主任的張陽已不在名單上。

到第二天,《解放軍報》的報道顯示,原海軍政委苗華已經接替張陽出任政治工作部主任一職。

新華社的報道指,早在8月28日,經黨中央批准,中央軍委決定對張陽進行組織談話,調查核實他涉及郭伯雄、徐才厚等案問題線索。

報道指張陽嚴重違紀違法,涉嫌行賄受賄,巨額財產來源不明犯罪。不過他在接受組織談話期間,卻可以一直在家中居住,到11月23日上午,在家中自縊死亡。

中國軍網在張陽自殺消息公布後隨即發表文章,指張陽這個曾經位高權重的上將,以畏罪自殺這種可恥的方式結束自己的一生,逃避黨紀國法懲處,行徑極其惡劣。

文章指張陽身為黨和軍隊高級幹部,喪失理想信念、喪失黨性原則、喪失法紀敬畏、喪失道德底線,台上台下兩種表現,人前人後兩副面孔,嘴上喊忠誠、背後搞貪腐,是典型的「兩面人」。

文章又指張陽嚴重違紀違法問題,給黨和軍隊事業造成嚴重危害,玷污黨、軍隊和領導幹部形象。而對張陽進行組織談話,調查核實他的涉案問題,這是全面徹底肅清郭伯雄、徐才厚流毒的重要組成部分。

現年 66 歲的張陽是河北武強人,17歲開始參軍,一直從事軍內政治工作,他曾經擔任廣州軍區政治委員和軍區黨委書記,2010年晉升上將,並成為中央軍委委員。

