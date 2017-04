By

中國和俄羅斯都呼籲朝鮮半島各方克制,中方警告衝突隨時發生,敦促以對話解決問題。

中國外長王毅說:”一旦真的發生戰亂,結局只會是多輸,沒有誰能夠成為贏家,為此我們呼籲各方,不管是在口頭上還是在行動上,都不要再互相刺激、相互威脅,不要把事態搞到難以挽回、不可收拾的地步,不管是誰,如果要在半島生戰生亂,那就要為此承擔歷史責任,為此付出相應代價。”

王毅又表示,恢復談判的方式可以很靈活,中方願意支持任何形式對話。

中國外交部也呼籲有關各方冷靜,不要採取可能加劇半島局勢緊張、不負責任的行動。

