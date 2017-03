By

【i-CABLE】

美國政府與中興通訊達成協議,就中興通訊違規向伊朗和北韓出口限制的高科技產品支付近12億美元罰款。

美國商務部長羅斯星期二宣布,中興通訊將向華府支付8.9億美元刑事及民事罰款,而另外3億美元的罰款會暫緩支付,視乎中興在未來7年有否遵守協議,並接受獨立的監管和審計。

中興被指違反華府制裁規定,在2010至2016年期間,在未得到華府批准下,向伊朗出口電子產品,約值3,200萬美元,同時亦有向北韓出口受管制的貨品。中興通訊一度否認指控,但最終都承認違反規定。

