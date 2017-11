中國國家大劇院管弦樂團與琵琶演奏家吳蠻來灣區演出（視頻）

By

【KTSF 陶璟樂報導】

中國國家大劇院管弦樂團協手琵琶演奏家吳蠻,週日晚在舊金山帶來一場音樂盛宴,這是他們在美國巡演的第5站。

平均年齡只有30歲的國家大劇院管弦樂團,此前已完成芝加哥、紐約、費城、教堂山4場演出,舊金山是巡演的第5站。

這次演出在在舊金山戴維斯交响音樂廳舉行,是中國國家大劇院首次造訪西岸,更有琵琶第一人吳蠻加盟。

當晚一身紅裝的吳蠻領銜演奏《琵琶與弦樂團協奏曲》,此曲是美國著名作曲家Lou Harrison生前最後一部大型作品,吳蠻擅長把中國古典樂器融入歐美交響樂團,她在今年的財富雜誌(Fortune)上被列為最具權威女性之一。

陶璟樂說:”我做了把中國這件樂器,琵琶通過琵琶介紹一些中國文化、中國音樂,因為這個雜誌通常是經濟方面,很少有文化藝術方面,對我來講是非常榮幸,我想一定是中國的文化,中國的音樂被大家看到了,被大家重視。”

當晚的開幕曲更是由華人作曲家陳其剛創作的《亂彈》,此次演出是該作品在舊金山的首演。

中國國家大劇院音樂總監兼指揮呂嘉接受採訪時說,本次管弦樂團訪美,比3年前更成熟,選曲也兼顧東方與西方藝術,使中國形象進一步走向國際舞台。

呂嘉說:”我們每年都會有巡演,希望能再來美國吧,因為美國觀眾我還是很喜歡的。”

據悉,中國國家大劇院管弦樂團此次訪美之行,最後一站的演出是在密西根州的安娜堡。

