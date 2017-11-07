中國國家大劇院管弦樂團與琵琶演奏家吳蠻來灣區演出（視頻）

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【KTSF 陶璟樂報導】

中國國家大劇院管弦樂團協手琵琶演奏家吳蠻，週日晚在舊金山帶來一場音樂盛宴，這是他們在美國巡演的第5站。

平均年齡只有30歲的國家大劇院管弦樂團，此前已完成芝加哥、紐約、費城、教堂山4場演出，舊金山是巡演的第5站。

這次演出在在舊金山戴維斯交响音樂廳舉行，是中國國家大劇院首次造訪西岸，更有琵琶第一人吳蠻加盟。

當晚一身紅裝的吳蠻領銜演奏《琵琶與弦樂團協奏曲》，此曲是美國著名作曲家Lou Harrison生前最後一部大型作品，吳蠻擅長把中國古典樂器融入歐美交響樂團，她在今年的財富雜誌（Fortune）上被列為最具權威女性之一。

陶璟樂說：”我做了把中國這件樂器，琵琶通過琵琶介紹一些中國文化、中國音樂，因為這個雜誌通常是經濟方面，很少有文化藝術方面，對我來講是非常榮幸，我想一定是中國的文化，中國的音樂被大家看到了，被大家重視。”

當晚的開幕曲更是由華人作曲家陳其剛創作的《亂彈》，此次演出是該作品在舊金山的首演。

中國國家大劇院音樂總監兼指揮呂嘉接受採訪時說，本次管弦樂團訪美，比3年前更成熟，選曲也兼顧東方與西方藝術，使中國形象進一步走向國際舞台。

呂嘉說：”我們每年都會有巡演，希望能再來美國吧，因為美國觀眾我還是很喜歡的。”

據悉，中國國家大劇院管弦樂團此次訪美之行，最後一站的演出是在密西根州的安娜堡。

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