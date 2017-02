聖利安住總圖書館舉辦中國56個民族服裝展（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

正值農曆新年期間,東灣聖利安住市總圖書館正在舉辦中國56個民族服裝展覽。

中國56個民族服裝展是由聖利安住市總圖書館及德森學院等四家當地機構共同主辦,德森學院院長解冰女士本身就很注重文化教育,她說大部分美國人都是透過華埠或是漢人服裝了解中國文化,但其實中國文化博大精深,舉辦這個服裝展覽,除了慶祝農曆新年,也是希望能讓這裡的華人及其他族裔透過服裝來聆聽最精美的中國故事。

解冰說,”100個小朋友穿56個民族的服裝,在喜慶的當中讓我們的觀眾看到了真的很漂亮的56個民族服裝,這是分兩部分,然後我們通過在圖書館的展覽,能夠把我們民族文化通過圖書館這樣一個很大的窗口,讓我們了解精美的文化。”

我現在身上穿的就是彝族的民族服裝,彝族服裝的特色就是顏色特別亮麗,而且手工刺繡也非常精美,如果再加上這一頂帽子的話,就是完整的一套彝族民族服裝。”

解冰說,中國民族服裝凸顯色彩的豐富性,這件服裝就是來自廣西仫佬族,”就是看出我們民族的多樣化,這個仫佬族他們還是生活在他們那個族群裡面,他的特點也都是和民族一樣的特點,就是質樸,那種質樸那種真心待你的真心,我覺得這是我們所有民族的一個共同特點。”

這次參展的56件服裝在聖利安住總圖書館分批展出,每次20多件,入場免費,展覽一直持續到2月20號結束。

