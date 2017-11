【i-CABLE】

中共總書記習近平的特使宋濤結束北韓訪問,返抵北京。中朝雙方均沒交代,宋濤有否與北韓領袖金正恩會面。

宋濤結束四天訪問,經平壤機場回國,訪問期間,宋濤曾與勞動黨政治局常委崔龍海及中央副委員長李洙墉會晤。

新華社報道,宋濤向北韓方面全面通報了中共大九大的主要精神及歷史性貢獻。他們亦就兩黨、兩國關係,朝鮮半島地區局勢交換意見,表示會加強中共及北韓勞動黨交往,推動兩國關係發展。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。