華裔李兆興創新雲端安全技術 奪矽谷新興企業家獎（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

美國大公司相繼發生個資被黑客入侵事件，凸顯出雲安全的重要性，華裔李兆興創辦的Zentera Systems，在許多企業尚未注重這塊領域前，就涉足雲端技術這個大題目，日前還獲得矽谷新興企業家獎。

李兆興創辦的Zentera潤天科技，公司的規模不大大約只有30多名員工，但做的卻是很大的雲安全技術。

李兆興說：”這一塊是非常非常重要的，我們很專心在做這一塊，這塊是很大的案子，很大的技術 ，很大的平台，一個創業公司，一個小公司來做這麼大的案子，真的是要很有勇氣，很敢冒險。”

李兆興說，2004年，雲端這個名詞都還沒出現，他們就已經洞燭先機，看到雲端的未來。

李兆興說：”2004年我從Cisco出來，那時我在思科負責網路技術和產品線，那時候就已經看見未來，網路是一層一層架構，往上層走，未來是往軟體走，2004年就看見了，第二個你知道企業基礎安全是一個好機會，是個挑戰。”

Zentera是李兆興創辦的第3家公司，提供混合雲管理解決方案，解決資訊安全、解決企業導入雲端的”最後一哩”問題。

李兆興說：”企業因為要用雲服務，這個安全層誰來提供服務，全球很大的分析師也指出，雲安全這個架構用一個服務的模式來提供，讓企業能夠買這個服務，這一塊是非常缺的，非常非常缺的，那這個市場成長會非常的快，每年超過50%以上的成長。”

根據統計，有90%的公司使用雲計算，也代表越來越多的人使用雲端，這也意味著讓黑客有機會能從中竊取更多的資料，也因此凸顯出雲安全的重要性。

李兆興說：”現在一般來講，我們講雲安全很嚴重的事情，有兩方面，一個是消費者個人資料，另外一方面是企業應用，尤其是雲基地以及企業把資料放在雲基地這些安全的注重。”

雲端技術聽起來抽象，就像雲一樣捉摸不定，李兆興用酒店來比喻：”你把雲基地想成一個很大很複雜的旅館，裡面有酒店的管理者，有房客在裡面，房客裡面還有辦公室，到底什麼地方被入侵了，什麼地方被小偷偷了，都不知道。”

這幾年美國大公司，包括Target、Sony和Yahoo都發生大規模的客戶資料被黑事件，造成企業的損失，許多企業也開始對雲安全重金投資。

李兆興說：”就像公司買保險一樣，什麼時候才需要買保險，你如果買的晩，萬一中間出事那就沒有保險，安全有點像是投資。”

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