華裔李兆興創新雲端安全技術 奪矽谷新興企業家獎（視頻）

美國大公司相繼發生個資被黑客入侵事件,凸顯出雲安全的重要性,華裔李兆興創辦的Zentera Systems,在許多企業尚未注重這塊領域前,就涉足雲端技術這個大題目,日前還獲得矽谷新興企業家獎。

李兆興創辦的Zentera潤天科技,公司的規模不大大約只有30多名員工,但做的卻是很大的雲安全技術。

李兆興說:”這一塊是非常非常重要的,我們很專心在做這一塊,這塊是很大的案子,很大的技術 ,很大的平台,一個創業公司,一個小公司來做這麼大的案子,真的是要很有勇氣,很敢冒險。”

李兆興說,2004年,雲端這個名詞都還沒出現,他們就已經洞燭先機,看到雲端的未來。

李兆興說:”2004年我從Cisco出來,那時我在思科負責網路技術和產品線,那時候就已經看見未來,網路是一層一層架構,往上層走,未來是往軟體走,2004年就看見了,第二個你知道企業基礎安全是一個好機會,是個挑戰。”

Zentera是李兆興創辦的第3家公司,提供混合雲管理解決方案,解決資訊安全、解決企業導入雲端的”最後一哩”問題。

李兆興說:”企業因為要用雲服務,這個安全層誰來提供服務,全球很大的分析師也指出,雲安全這個架構用一個服務的模式來提供,讓企業能夠買這個服務,這一塊是非常缺的,非常非常缺的,那這個市場成長會非常的快,每年超過50%以上的成長。”

根據統計,有90%的公司使用雲計算,也代表越來越多的人使用雲端,這也意味著讓黑客有機會能從中竊取更多的資料,也因此凸顯出雲安全的重要性。

李兆興說:”現在一般來講,我們講雲安全很嚴重的事情,有兩方面,一個是消費者個人資料,另外一方面是企業應用,尤其是雲基地以及企業把資料放在雲基地這些安全的注重。”

雲端技術聽起來抽象,就像雲一樣捉摸不定,李兆興用酒店來比喻:”你把雲基地想成一個很大很複雜的旅館,裡面有酒店的管理者,有房客在裡面,房客裡面還有辦公室,到底什麼地方被入侵了,什麼地方被小偷偷了,都不知道。”

這幾年美國大公司,包括Target、Sony和Yahoo都發生大規模的客戶資料被黑事件,造成企業的損失,許多企業也開始對雲安全重金投資。

李兆興說:”就像公司買保險一樣,什麼時候才需要買保險,你如果買的晩,萬一中間出事那就沒有保險,安全有點像是投資。”

