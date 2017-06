灣區多間自助餐店涉剋扣工資 多名東主判入獄

By

在灣區經營多間中式自助餐店的多名餐飲業者,涉嫌拖欠員工薪酬,早前被法官判處賠償610萬元,兼入獄3年半。

據East Bay Times報導,州政府指控3名被告在2009年至2013年間,強迫員工值班12小時,並剋扣工資450萬元。

州政府調查員稱,被告還拖欠加州稅款200萬元,3名被告各判處入獄3年半。

本案還有另外4名被告,其中一人被控較輕的罪名,他對控罪提出不抗辯,被判較輕的刑罰,另外3人估計已潛逃回中國。

被告在灣區經營的自助餐餐館,包括位於東灣Brentwood市的Golden Dragon Buffet、位於東灣San Leandro市的New Dragon Buffet、位於北加州Roseville市的Golden Wok Buffet,以及位於東灣Hayward市的Kokyo Sushi Buffet。

