灣區民運人士組織多項活動 悼六四28週年（視頻）

距離六四還有大概3週,位於灣區的民運人士已經安排一系列紀念六四事件的活動,將於本週展開。

今年是中國八九民運的28週年,方政和周鋒鎖等一眾在灣區的八九民運人士,希望繼續宣揚毋忘六四的訊息,讓更多人出席活動,了解歷史真相。

周鋒鎖說:”今年六四的主題是全民響應的八九民運,全民是包括社會各階層,不光是學生,還有地域上,除了北京以外,在各大城市,甚至很多縣城,都有參與,這是一個第一次在中國人民看到有一個自由的希望,充滿希望的一個時代。”

每年在舊金山華埠花園角舉行的燭光晚會,今年將會在6月3日晚的7時舉行,當日下午2時在舊金山華埠國父紀念館亦會舉行研討會,而當日早上在史丹福大學、柏克萊加大及舊金山市府大樓就會有巡迴展覽。

此外,在5月21日週日下午2時,涉及香港銅鑼店失蹤案的前店長兼創辦人林榮基,將會首次來到灣區,舉行公開講座,講述他的經歷,地點在Newark圖書館。

另一方面,八九民運人士與其他主辨單位今年亦都首次去到東灣奧克蘭市(屋崙)的民主雕塑群集會,舉行六四圖片展,時間是6月1日週四下午1時起。

更多六四圖片展的時間地點資料,可以登入網站http://h-china.org 查詢。

