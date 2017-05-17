灣區民運人士組織多項活動 悼六四28週年（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

距離六四還有大概3週，位於灣區的民運人士已經安排一系列紀念六四事件的活動，將於本週展開。

今年是中國八九民運的28週年，方政和周鋒鎖等一眾在灣區的八九民運人士，希望繼續宣揚毋忘六四的訊息，讓更多人出席活動，了解歷史真相。

周鋒鎖說：”今年六四的主題是全民響應的八九民運，全民是包括社會各階層，不光是學生，還有地域上，除了北京以外，在各大城市，甚至很多縣城，都有參與，這是一個第一次在中國人民看到有一個自由的希望，充滿希望的一個時代。”

每年在舊金山華埠花園角舉行的燭光晚會，今年將會在6月3日晚的7時舉行，當日下午2時在舊金山華埠國父紀念館亦會舉行研討會，而當日早上在史丹福大學、柏克萊加大及舊金山市府大樓就會有巡迴展覽。

此外，在5月21日週日下午2時，涉及香港銅鑼店失蹤案的前店長兼創辦人林榮基，將會首次來到灣區，舉行公開講座，講述他的經歷，地點在Newark圖書館。

另一方面，八九民運人士與其他主辨單位今年亦都首次去到東灣奧克蘭市（屋崙）的民主雕塑群集會，舉行六四圖片展，時間是6月1日週四下午1時起。

更多六四圖片展的時間地點資料，可以登入網站http://h-china.org 查詢。

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