吳淦被控煽動顛覆國家政權罪閉門開審（視頻）

「709」大抓捕案發生兩年多,仍未獲釋的相關律師,剩下王全璋、江天勇,除了律師之外,被捕的還有一些民間維權人士,包括網名「超級低俗屠夫」的律師事務所工作人員吳淦,他被控「煽動顛覆國家政權罪」,在天津閉門審訊,法院指公訴機關用大量事實和證據,指控被告有罪,但因為涉及國家機密而沒有透露詳情,案件擇日宣判。

吳淦案件早上8時半,在天津市第二中級人民法院開審,當局以案件涉及機密為由,拒絕公開審理,到法院的除了有多名外國駐華官員外,有近十名聲援的內地維權人士,就被帶走押去派出所。

由於吳淦被捕前在北京任職「鋒銳律師事務所」的行政助理,亦是「709」律師大抓捕案其中的被告。

吳淦的審訊亦引起歐美駐華使館的關注,44歲、網名「超級低俗屠夫」的吳淦祖籍福建福清,2009年因為介入湖北巴東縣賓館服務員鄧玉嬌殺官案而廣為網民認識,之後在多宗社會重大爭議案中,例如瀋陽夏俊峰殺城管案等,吳淦都親力親為,為被告家屬奔波。

2015年5月他到南昌抗議法院,拒絕讓律師翻閱「樂平冤案」文件,被江西警方以「尋釁滋事」及「誹謗罪」拘捕,兩個月後再被加控「煽動顛覆國家政權」罪。

