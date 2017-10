舊金山中領館副總領事探望山火災民（視頻）

By

【KTSF梁秋玉報導】

舊金山中領館副總領事以及Santa Rosa市議員週四到紅木區華人協會,探望火災的受災民眾,當中也包括很多中國留學生,協會也於週四將收到的超過一萬元捐款,以禮物卡或支票形式發放給災民。

中國駐舊金山副總領事查立友說:”你們辛苦了,受驚了,在這種艱苦條件下,更要把書念好,讓我們的家長,讓國內的親友放心,在這裏一個是安全,一個書念得很好,我們還有一些孩子趕不過來,因為要上網上課,那更值得鼓勵,多加分,多加分。”

副總領事查立友與另外幾位領事一起,到Santa Rosa紅木區華人協會慰問災民,了解情況,並表示若有災民的中國護照或證件被燒毀 ,領館會協助補發證件。

Santa Rosa市議員John Sawyer也有到場,看望華裔災民。

據紅木區華人協會統計,Santa Rosa目前有大約30多名從中國各地來的高中及社區大學留學生,很多學生也成了這次山火的災民。

有中國留學生說,有同學的住屋被燒,東西也沒有了,只能看著辦。

受災學生說,學校燒掉,下週一只能上網上課,一週後再等學校通知。

截至目前,紅木區華人協會共收到捐款11,000元左右,還有大量捐贈物資,協會已將部分捐款購買了Target禮物卡或以支票形式派發給有需要的

華裔學生和災民,而華人捐增的救災衣物和日用品也已提供給有需要的災民。

紅木區華人協會會員趙清說:”有災民孩子剛剛出生,所以他回家也回不了,只能待在醫院裏,所有東西都沒有,正好Fremont華人捐贈的一些嬰兒的衣服用上了,還有嬰兒的尿布,謝謝大家,我代表受災的群眾謝謝大家。”

紅木區華人協會還在繼續統計當地受災華裔人數,有關捐贈或領取救災品的信息可直接與協會聯繫。

