舊金山中領館副總領事探望山火災民（視頻）

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【KTSF梁秋玉報導】

舊金山中領館副總領事以及Santa Rosa市議員週四到紅木區華人協會，探望火災的受災民眾，當中也包括很多中國留學生，協會也於週四將收到的超過一萬元捐款，以禮物卡或支票形式發放給災民。

中國駐舊金山副總領事查立友說：”你們辛苦了，受驚了，在這種艱苦條件下，更要把書念好，讓我們的家長，讓國內的親友放心，在這裏一個是安全，一個書念得很好，我們還有一些孩子趕不過來，因為要上網上課，那更值得鼓勵，多加分，多加分。”

副總領事查立友與另外幾位領事一起，到Santa Rosa紅木區華人協會慰問災民，了解情況，並表示若有災民的中國護照或證件被燒毀 ，領館會協助補發證件。

Santa Rosa市議員John Sawyer也有到場，看望華裔災民。

據紅木區華人協會統計，Santa Rosa目前有大約30多名從中國各地來的高中及社區大學留學生，很多學生也成了這次山火的災民。

有中國留學生說，有同學的住屋被燒，東西也沒有了，只能看著辦。

受災學生說，學校燒掉，下週一只能上網上課，一週後再等學校通知。

截至目前，紅木區華人協會共收到捐款11,000元左右，還有大量捐贈物資，協會已將部分捐款購買了Target禮物卡或以支票形式派發給有需要的

華裔學生和災民，而華人捐增的救災衣物和日用品也已提供給有需要的災民。

紅木區華人協會會員趙清說：”有災民孩子剛剛出生，所以他回家也回不了，只能待在醫院裏，所有東西都沒有，正好Fremont華人捐贈的一些嬰兒的衣服用上了，還有嬰兒的尿布，謝謝大家，我代表受災的群眾謝謝大家。”

紅木區華人協會還在繼續統計當地受災華裔人數，有關捐贈或領取救災品的信息可直接與協會聯繫。

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