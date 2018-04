灣區有民眾接詐騙電話冒充中國駐舊金山總領事館（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

許多民眾最近都接到聲稱是中領館打來的電話,其實這些都是詐騙電話,對此,中國駐舊金山總領事館以及本地官員再度提醒民眾,不要上當受騙。

以下是詐騙電話的錄音:”你有一封緊急文件尚未領取,將影響你的護照及拘留權,如需諮詢請按9。”

“領事館通知,您有一封加急公文未領取,可能影響您的拘留權益,請按2有專人為您說明。”

剛才這兩段錄音,很多華人最近都有接到過,一位接受本台採訪的女士Mary說,她試過依照指示按9,然後用英文跟對方講話,但對方似乎不懂英文,最後放棄行騙。

Mary說:”我就說,你好,他就說能不能再講一遍講國語,我就問你是哪一位啊,他問你說中文嗎,然後我回答不,並問對方是誰,對方就說打錯電話,然後就掛斷了電話。”

舊金山中領館、市府及州府官員也已關注到最近這些針對華人的電信詐騙,加州眾議員邱信福表示,之前在紐約也發生類似電信詐騙,有21人上當,總共損失超過250萬元。

邱信福說:”如果你接到電話,自稱中領館人員,你就應知道這是詐騙電話,這些犯罪分子正想騙你錢。”

中國駐美使領館對騙案也十分重視,並多次提醒大家。

舊金山中領館副總領事任發強說:”中領館不會以電話方式通知中國同胞,有涉及國內的案件需要處理,也不會電話通知當事人護照證件過期,需要延期或補辦,更不會通過電話向任何人索要證件、銀行信息和賬戶信息。”

舊金山市議員湯凱蒂也有親戚是電信詐騙受害者,因此呼籲大家互相轉告,謹防上當。

湯凱蒂說:”我想提醒大家就是,如果你碰到你不認識的人,千萬不要給你自己的個人資料給別人,就是你銀行戶頭的號碼,千萬不要給人家,希望你可以讓你家人和朋友知道這個消息。”

舊金山執法部門已派出探員,與中國執法人員合作,連同美國、加拿大、澳洲、新西蘭及歐洲等國,聯手打擊電信詐騙,當局呼籲受害者報警,以便協助當局調查。

