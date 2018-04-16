灣區有民眾接詐騙電話冒充中國駐舊金山總領事館（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

許多民眾最近都接到聲稱是中領館打來的電話，其實這些都是詐騙電話，對此，中國駐舊金山總領事館以及本地官員再度提醒民眾，不要上當受騙。

以下是詐騙電話的錄音：”你有一封緊急文件尚未領取，將影響你的護照及拘留權，如需諮詢請按9。”

“領事館通知，您有一封加急公文未領取，可能影響您的拘留權益，請按2有專人為您說明。”

剛才這兩段錄音，很多華人最近都有接到過，一位接受本台採訪的女士Mary說，她試過依照指示按9，然後用英文跟對方講話，但對方似乎不懂英文，最後放棄行騙。

Mary說：”我就說，你好，他就說能不能再講一遍講國語，我就問你是哪一位啊，他問你說中文嗎，然後我回答不，並問對方是誰，對方就說打錯電話，然後就掛斷了電話。”

舊金山中領館、市府及州府官員也已關注到最近這些針對華人的電信詐騙，加州眾議員邱信福表示，之前在紐約也發生類似電信詐騙，有21人上當，總共損失超過250萬元。

邱信福說：”如果你接到電話，自稱中領館人員，你就應知道這是詐騙電話，這些犯罪分子正想騙你錢。”

中國駐美使領館對騙案也十分重視，並多次提醒大家。

舊金山中領館副總領事任發強說：”中領館不會以電話方式通知中國同胞，有涉及國內的案件需要處理，也不會電話通知當事人護照證件過期，需要延期或補辦，更不會通過電話向任何人索要證件、銀行信息和賬戶信息。”

舊金山市議員湯凱蒂也有親戚是電信詐騙受害者，因此呼籲大家互相轉告，謹防上當。

湯凱蒂說：”我想提醒大家就是，如果你碰到你不認識的人，千萬不要給你自己的個人資料給別人，就是你銀行戶頭的號碼，千萬不要給人家，希望你可以讓你家人和朋友知道這個消息。”

舊金山執法部門已派出探員，與中國執法人員合作，連同美國、加拿大、澳洲、新西蘭及歐洲等國，聯手打擊電信詐騙，當局呼籲受害者報警，以便協助當局調查。

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