拉斯維加斯華裔社區擁槍防身愈益普遍（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

在拉斯維加斯的華裔社區，擁有手槍防身的情況愈來愈普遍，在這宗特大槍擊案發生後，槍枝管制問題再度受到熱議，華裔民眾又有何看法呢？

在拉斯維加斯從事房地產業的王裕郡，因為工作關係經常單獨行動，在他的車內固定都放了兩把手槍。

王裕郡說：”就像這種，這都是合法的手槍，每一把都是，（那您擁有這把槍多久了？）大約有8年，一般就是自衛用途，因為你可以放在家裏面和放在車上，因為車也是你的家，你可以在遇到危險的時候用來自衞。”

王裕郡隨身都帶著槍枝執照，還買了跟槍枝相關的法律訴訟服務，對於日前發生的槍擊案，他也有感而發。

王裕郡說：”當地愈來愈多的華人擁有槍枝，主要是為了保護和自衞，但是很多不法分子，就像這次槍擊案，利用合法的槍枝然後進行改造，把一些半自動或一些普通手槍，或者長槍改成了這樣，殺傷力比較大，而且這是應該禁止的。”

不過多數華裔居民也說，其實當地治安不錯，持槍只是以防萬一。

華裔居民桂天宇說：”有槍是用來防身，就是留一把安心一點。”

而在拉斯維加斯槍擊案中，槍手所持的大量槍械彈藥令人震驚，再度使得槍枝管制問題受到熱議，當地華裔民眾普遍認為應該管制殺傷力大的槍械，尤其是步槍之類的自動武器。

拉斯維加斯台灣同鄉聯誼會會長張曉琴說：”我就覺得槍枝實在是要受管制，我希望政府一定要更加注意這個事情，因為我們保護自己不需要機關槍，我覺得那個機關槍拿來掃射，你看在這9到11分鐘當中可以害死這麼多人。”

不過根據過去經驗，在內華達州要修改槍管法律難度很高。

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