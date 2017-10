拉斯維加斯華裔社區擁槍防身愈益普遍（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

在拉斯維加斯的華裔社區,擁有手槍防身的情況愈來愈普遍,在這宗特大槍擊案發生後,槍枝管制問題再度受到熱議,華裔民眾又有何看法呢?

在拉斯維加斯從事房地產業的王裕郡,因為工作關係經常單獨行動,在他的車內固定都放了兩把手槍。

王裕郡說:”就像這種,這都是合法的手槍,每一把都是,(那您擁有這把槍多久了?)大約有8年,一般就是自衛用途,因為你可以放在家裏面和放在車上,因為車也是你的家,你可以在遇到危險的時候用來自衞。”

王裕郡隨身都帶著槍枝執照,還買了跟槍枝相關的法律訴訟服務,對於日前發生的槍擊案,他也有感而發。

王裕郡說:”當地愈來愈多的華人擁有槍枝,主要是為了保護和自衞,但是很多不法分子,就像這次槍擊案,利用合法的槍枝然後進行改造,把一些半自動或一些普通手槍,或者長槍改成了這樣,殺傷力比較大,而且這是應該禁止的。”

不過多數華裔居民也說,其實當地治安不錯,持槍只是以防萬一。

華裔居民桂天宇說:”有槍是用來防身,就是留一把安心一點。”

而在拉斯維加斯槍擊案中,槍手所持的大量槍械彈藥令人震驚,再度使得槍枝管制問題受到熱議,當地華裔民眾普遍認為應該管制殺傷力大的槍械,尤其是步槍之類的自動武器。

拉斯維加斯台灣同鄉聯誼會會長張曉琴說:”我就覺得槍枝實在是要受管制,我希望政府一定要更加注意這個事情,因為我們保護自己不需要機關槍,我覺得那個機關槍拿來掃射,你看在這9到11分鐘當中可以害死這麼多人。”

不過根據過去經驗,在內華達州要修改槍管法律難度很高。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。