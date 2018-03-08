司法部起訴加州庇護移民政策 華裔民眾意見不一（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

聯邦司法部長起訴加州推行庇護移民政策，灣區一些華裔民眾又如何看待這件事呢？

週三在華埠花園角，十幾名受訪者當中，大多都表示不願意就這個議題表達意見，有民眾的立場持平，稱表面上看並不是很人道，但民眾所知道的有時很表面，政府裡面的事可能不太清楚。

也有人認為加州和一些城市的庇護政策有問題。

華埠商戶張啟智說：”你要是庇護這些無證人士，就出了一個問題，你怎能分辨這些人，哪些是好人或壞人，過去做過甚麼，為何偷渡來美國，今天你要庇護他們，他沒有職業也沒有積蓄的話，你怎麼來幫助他？”

有不願上鏡的民眾說：”我是覺得有些州或城市的庇護政策走到極端，連犯罪的非法移民都在保護，這個我不太贊成，當然我並非贊成特朗普反對移民這種態度，但是對犯罪的非法移民，有所行動我是贊成的。”

華埠街坊會主席李兆祥說：”我覺得（司法部長Sessions）做得對，其實加州州府想幫助非法移民有好多辦法，但不能公開向聯邦政府挑戰和對立，這樣做對非法移民安全反而有影響，應該進行推動加州的國會議員、上議員去修改法律，盡快通過法案赦免非法移民。”

另外有人認為，聯邦司法部控告加州州府，只是總統特朗普一個任性的表現。

APAPA榮譽主席龔行憲說：”不管是聯邦政府控告加州州府，然後州府又去告聯邦政府，這些都是政治表現，根本不會有甚麼成果。”

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。