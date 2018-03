司法部起訴加州庇護移民政策 華裔民眾意見不一（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

聯邦司法部長起訴加州推行庇護移民政策,灣區一些華裔民眾又如何看待這件事呢?

週三在華埠花園角,十幾名受訪者當中,大多都表示不願意就這個議題表達意見,有民眾的立場持平,稱表面上看並不是很人道,但民眾所知道的有時很表面,政府裡面的事可能不太清楚。

也有人認為加州和一些城市的庇護政策有問題。

華埠商戶張啟智說:”你要是庇護這些無證人士,就出了一個問題,你怎能分辨這些人,哪些是好人或壞人,過去做過甚麼,為何偷渡來美國,今天你要庇護他們,他沒有職業也沒有積蓄的話,你怎麼來幫助他?”

有不願上鏡的民眾說:”我是覺得有些州或城市的庇護政策走到極端,連犯罪的非法移民都在保護,這個我不太贊成,當然我並非贊成特朗普反對移民這種態度,但是對犯罪的非法移民,有所行動我是贊成的。”

華埠街坊會主席李兆祥說:”我覺得(司法部長Sessions)做得對,其實加州州府想幫助非法移民有好多辦法,但不能公開向聯邦政府挑戰和對立,這樣做對非法移民安全反而有影響,應該進行推動加州的國會議員、上議員去修改法律,盡快通過法案赦免非法移民。”

另外有人認為,聯邦司法部控告加州州府,只是總統特朗普一個任性的表現。

APAPA榮譽主席龔行憲說:”不管是聯邦政府控告加州州府,然後州府又去告聯邦政府,這些都是政治表現,根本不會有甚麼成果。”

