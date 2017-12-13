李孟賢生前關心華埠 華裔社區對死訊驚愕惋惜（視頻）

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【KTSF 馮政浩報導】

舊金山市長李孟賢突然逝世，眾多華裔社區人士和民眾都感到驚愕和惋惜，有人更表示週日早上還見到他在餐館進餐。

舊金山的政界人士，週二早上沉痛公佈市長李孟賢的噩耗，多位市參事和社區領袖都有出席，而一些與李孟賢相識多年的朋友，更加抱頭哭泣，政界領導和社區人士都給予李孟賢很高的評價。

華協中心副主任吳心維說：”我們對他在房屋作出的貢獻很感激，當聯邦政府和州府對可負擔房置諸不理的時候，他找方法和撥款支持可負擔房屋，他自己也在公屋長大，對華埠和華埠公屋平園有貢獻，我們將會記著他是華埠的市長，他對華埠發展計劃有很大貢獻，將這個全個最有動力的華埠延續下去，讓移民和低收入家庭可以容身。”

李孟賢對亞太裔社區的貢獻也得到讚賞。

亞太裔傳統月慶委員會代表鄭可欣（Claudine Cheng）說：”支持華人社區，支持很多非牟利機構活動，每年尤其是開始了亞太文化月慶祝之後，他是非常支持我們華人社區和亞裔人團體，大家一定要多些合作，多些了解，他是一個很有影響力的領導。”

鄭可欣稱李孟賢是一位親力親為的市長，他的逝世是很大損失。

鄭可欣說：”我不知道要多少年之後，才會有這個華裔或亞裔市長，這是一個很重要的地位。”

而在舊金山市府大樓對面，亞洲藝術博物館辦公的館長許杰覺得和他合作是很愉快。

許杰說：”我覺得李市長最難能可貴的是，他工作非常刻苦，非常努力，他毫無架子，他是非常平易近人的，所以他不單是我們的市長，也是非常親近的普通一個民眾。”

而認識李孟賢38年的華埠街坊會主席李兆祥，上週才見過市長，對於死訊不敢相信。

李兆祥說：”他的貢獻是最多的，我來了美國差不多有50年，在50年期間的市長，覺得李市長對華埠貢獻最多，何解？李市長在2011年做臨時市長，最後當選成為我們華人光榮，162年第一個華裔市長，他在接任的時候，舊金山失業率是9%，今天失業率不到4%，除了在無加可歸者做得非常好，幫助露宿者，其他大致非常好，對華埠貢獻最多。”

李兆祥又讚揚市長非常謙虛，關心華埠商戶，而有商戶表示，週日11時左右才見到李市長，見到他和一些警察飲茶。

商戶覺得李孟賢是好好的人，而有居民覺得市長離世很不開心。

蔡先生說：”他是很和諧的人，這個社會，好也有人說，不好也有人說，覺得他不過不失。”

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