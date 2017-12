李孟賢生前關心華埠 華裔社區對死訊驚愕惋惜（視頻）

By

【KTSF 馮政浩報導】

舊金山市長李孟賢突然逝世,眾多華裔社區人士和民眾都感到驚愕和惋惜,有人更表示週日早上還見到他在餐館進餐。

舊金山的政界人士,週二早上沉痛公佈市長李孟賢的噩耗,多位市參事和社區領袖都有出席,而一些與李孟賢相識多年的朋友,更加抱頭哭泣,政界領導和社區人士都給予李孟賢很高的評價。

華協中心副主任吳心維說:”我們對他在房屋作出的貢獻很感激,當聯邦政府和州府對可負擔房置諸不理的時候,他找方法和撥款支持可負擔房屋,他自己也在公屋長大,對華埠和華埠公屋平園有貢獻,我們將會記著他是華埠的市長,他對華埠發展計劃有很大貢獻,將這個全個最有動力的華埠延續下去,讓移民和低收入家庭可以容身。”

李孟賢對亞太裔社區的貢獻也得到讚賞。

亞太裔傳統月慶委員會代表鄭可欣(Claudine Cheng)說:”支持華人社區,支持很多非牟利機構活動,每年尤其是開始了亞太文化月慶祝之後,他是非常支持我們華人社區和亞裔人團體,大家一定要多些合作,多些了解,他是一個很有影響力的領導。”

鄭可欣稱李孟賢是一位親力親為的市長,他的逝世是很大損失。

鄭可欣說:”我不知道要多少年之後,才會有這個華裔或亞裔市長,這是一個很重要的地位。”

而在舊金山市府大樓對面,亞洲藝術博物館辦公的館長許杰覺得和他合作是很愉快。

許杰說:”我覺得李市長最難能可貴的是,他工作非常刻苦,非常努力,他毫無架子,他是非常平易近人的,所以他不單是我們的市長,也是非常親近的普通一個民眾。”

而認識李孟賢38年的華埠街坊會主席李兆祥,上週才見過市長,對於死訊不敢相信。

李兆祥說:”他的貢獻是最多的,我來了美國差不多有50年,在50年期間的市長,覺得李市長對華埠貢獻最多,何解?李市長在2011年做臨時市長,最後當選成為我們華人光榮,162年第一個華裔市長,他在接任的時候,舊金山失業率是9%,今天失業率不到4%,除了在無加可歸者做得非常好,幫助露宿者,其他大致非常好,對華埠貢獻最多。”

李兆祥又讚揚市長非常謙虛,關心華埠商戶,而有商戶表示,週日11時左右才見到李市長,見到他和一些警察飲茶。

商戶覺得李孟賢是好好的人,而有居民覺得市長離世很不開心。

蔡先生說:”他是很和諧的人,這個社會,好也有人說,不好也有人說,覺得他不過不失。”

