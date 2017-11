蔡流輪醫生逝世享年85歲 多年來致力服務華裔社區（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

多年來致力服務華裔社區的蔡流輪醫生,在剛剛過去的週末逝世,享年85歲。

蔡流輪醫生(Dr. Rolland Choy Lowe)上週六在東灣Walnut Creek的家中逝世,家人都陪伴在身旁。

蔡醫生在舊金山出生,畢業於柏克萊加州大學,在舊金山加州大學UCSF取得醫學學位。

蔡醫生是第一代血管外科醫生,行醫40多年,是加州醫學協會第一位亞裔會長。

除了醫術高超之外,蔡流輪醫生也致力回饋華裔社區,飲水思源是他的座右銘。

為了爭取更佳的醫療福利,蔡醫生有份創立華人保健計劃,他也為推廣社區服務和保存華人歷史出錢出力。

2013年,蔡醫生和幾位華裔社區領袖創立華人社區基金會,為服務華人的非牟利機構籌錢。

蔡醫生因為中風,近年健康不佳,他遺下妻子,3名子女和3個孫兒,家人表示喪禮不對外公開,可是計劃幾個月後舉行追思會。

