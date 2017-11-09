蔡流輪醫生逝世享年85歲 多年來致力服務華裔社區（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

多年來致力服務華裔社區的蔡流輪醫生，在剛剛過去的週末逝世，享年85歲。

蔡流輪醫生（Dr. Rolland Choy Lowe）上週六在東灣Walnut Creek的家中逝世，家人都陪伴在身旁。

蔡醫生在舊金山出生，畢業於柏克萊加州大學，在舊金山加州大學UCSF取得醫學學位。

蔡醫生是第一代血管外科醫生，行醫40多年，是加州醫學協會第一位亞裔會長。

除了醫術高超之外，蔡流輪醫生也致力回饋華裔社區，飲水思源是他的座右銘。

為了爭取更佳的醫療福利，蔡醫生有份創立華人保健計劃，他也為推廣社區服務和保存華人歷史出錢出力。

2013年，蔡醫生和幾位華裔社區領袖創立華人社區基金會，為服務華人的非牟利機構籌錢。

蔡醫生因為中風，近年健康不佳，他遺下妻子，3名子女和3個孫兒，家人表示喪禮不對外公開，可是計劃幾個月後舉行追思會。

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