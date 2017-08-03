華人組織斥移民法案攻擊全體移民 有排華法影子（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

特朗普總統週三宣布要改革現行的移民制度，當中主張限制親屬移民，有華人社區組織認為，這項移民法案是要攻擊全體移民社區 ，移民社區必須團結一致抗議。

華人權益促進會發聲明指，這個提案是一種排外政策，促使更多不人道遞解行動，令家人無法團眾，有當年排華法的影子。

華人權益促進會成員馮弘美說：”現在這個法案是想要減少所有移民簽證，跟綠卡申請表格過程，不管你說甚麼語言，移民社區大家一定要團體一致，才可以去推翻這種反移民政策，我們鼓勵大家如果現在可以申請親戚朋友移民的話，現在是最好時間。”

她又指，目前依親申請綠卡的民眾，排期已經要等好幾年，一旦法案通過，排期時間可能會更加長。

華人權益促進會表示，會免費為民眾提供法律顧問，想了解更多資訊可致電(415) 761-3222。

三藩市華埠街坊會主席李兆祥都表示這個法案，對合法移民不公平。

李兆祥說：”特朗普曾經講過，想來美國合法來，我們大家支持合法來，非法的就不讓他來，法律上講的很清楚，但如果合法想來你都要取消，逼人日後要偷渡來。”

他又表示，新法案會令華埠新血越來越少，可能令日後難以從新移民傳承華人文化和傳統，華埠經濟亦會受影響。

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