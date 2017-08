華人組織斥移民法案攻擊全體移民 有排華法影子（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

特朗普總統週三宣布要改革現行的移民制度,當中主張限制親屬移民,有華人社區組織認為,這項移民法案是要攻擊全體移民社區 ,移民社區必須團結一致抗議。

華人權益促進會發聲明指,這個提案是一種排外政策,促使更多不人道遞解行動,令家人無法團眾,有當年排華法的影子。

華人權益促進會成員馮弘美說:”現在這個法案是想要減少所有移民簽證,跟綠卡申請表格過程,不管你說甚麼語言,移民社區大家一定要團體一致,才可以去推翻這種反移民政策,我們鼓勵大家如果現在可以申請親戚朋友移民的話,現在是最好時間。”

她又指,目前依親申請綠卡的民眾,排期已經要等好幾年,一旦法案通過,排期時間可能會更加長。

華人權益促進會表示,會免費為民眾提供法律顧問,想了解更多資訊可致電(415) 761-3222。

三藩市華埠街坊會主席李兆祥都表示這個法案,對合法移民不公平。

李兆祥說:”特朗普曾經講過,想來美國合法來,我們大家支持合法來,非法的就不讓他來,法律上講的很清楚,但如果合法想來你都要取消,逼人日後要偷渡來。”

他又表示,新法案會令華埠新血越來越少,可能令日後難以從新移民傳承華人文化和傳統,華埠經濟亦會受影響。

