華裔組織譴責聯航事件 促立法監管超賣機位（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

多個華裔組織及民選官員一致譴責聯合航空粗暴對待David Dao，並主張立法管航空公司超賣機位的行徑。

與會者奧克蘭華埠商會董事陳錫澎形容，聯航的行為比特朗普的旅遊禁令還過份。

陳錫澎說：”這個情形發生後，我們感覺到聯航比總統旅遊禁令還厲害，他可以隨時找每一個人，都可以有機會是你、是我，我們的家人，所以我們遇不公平的事一定要站出來，除了要聯航道歉以外，我們希望聯航總裁下台。”

醫師David Dao被拖離航客機究竟是不是種族歧視也引發爭論，與會人士也要求聯航應該公開其他三位被要求下飛機乘客的背景。

平等公義協會主席李少敏說：”我們要求聯航公開因超賣而選客讓位標準，目前他們還沒交代，我們只聽到有專家說這是種族歧視。”

與會人士強調，聯航趕客事件可能會發生在每個人的身上，因為大家都要搭飛機，這是攸關每個乘客的權益，因此對於航空公司超賣機位行徑應該加以管制。

曾經參選聯邦參議員的楊承志建議對於超賣機位，應該給予乘客最高補償 。

楊承志說：”我覺得應該把上限取消掉，在這樣的情況下，如果航空公司賣過他超過航班所有的座位，航空公司應該給最高金額，直到有乘客自願放棄他的座位為止。”

聯航的事件發生之後，有人質疑華裔聯邦運輸部長趙小蘭怎麼都沒有出面，與會人士有人建議趙小蘭應該召集航空業高層一塊坐下來談。

楊承志說：”在這樣的情況下，要求一些航空公司在行業上面有自我管理條例出來，如果有些是航空公司沒有辦法能夠達成協議，國家交通部可以在這方面介入。”

此外，包括美華協會百人會也針對聯航事件發表譴責聲明。

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