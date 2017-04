華裔組織譴責聯航事件 促立法監管超賣機位（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

多個華裔組織及民選官員一致譴責聯合航空粗暴對待David Dao,並主張立法管航空公司超賣機位的行徑。

與會者奧克蘭華埠商會董事陳錫澎形容,聯航的行為比特朗普的旅遊禁令還過份。

陳錫澎說:”這個情形發生後,我們感覺到聯航比總統旅遊禁令還厲害,他可以隨時找每一個人,都可以有機會是你、是我,我們的家人,所以我們遇不公平的事一定要站出來,除了要聯航道歉以外,我們希望聯航總裁下台。”

醫師David Dao被拖離航客機究竟是不是種族歧視也引發爭論,與會人士也要求聯航應該公開其他三位被要求下飛機乘客的背景。

平等公義協會主席李少敏說:”我們要求聯航公開因超賣而選客讓位標準,目前他們還沒交代,我們只聽到有專家說這是種族歧視。”

與會人士強調,聯航趕客事件可能會發生在每個人的身上,因為大家都要搭飛機,這是攸關每個乘客的權益,因此對於航空公司超賣機位行徑應該加以管制。

曾經參選聯邦參議員的楊承志建議對於超賣機位,應該給予乘客最高補償 。

楊承志說:”我覺得應該把上限取消掉,在這樣的情況下,如果航空公司賣過他超過航班所有的座位,航空公司應該給最高金額,直到有乘客自願放棄他的座位為止。”

聯航的事件發生之後,有人質疑華裔聯邦運輸部長趙小蘭怎麼都沒有出面,與會人士有人建議趙小蘭應該召集航空業高層一塊坐下來談。

楊承志說:”在這樣的情況下,要求一些航空公司在行業上面有自我管理條例出來,如果有些是航空公司沒有辦法能夠達成協議,國家交通部可以在這方面介入。”

此外,包括美華協會百人會也針對聯航事件發表譴責聲明。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。