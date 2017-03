By

中國駐倫敦大使館表示,週三在英國倫敦國會外發生的恐怖襲擊,有一名中國公民受傷,中國大使館已呼籲正身處英國的中國公民避免到人多的地方,或在晚上獨自出行。

週三發生的恐襲共造成40人受傷,中國大使館表示,已與受傷的中國公民的家屬接觸,但沒有透露詳情。

中國國家主席習近平譴責這次襲擊,並向英女王和死傷者的家屬致以慰問。

