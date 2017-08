【i-CABLE】

一名持旅遊簽證到澳洲悉尼的中國女子,涉嫌無牌行醫,替一名女人施行隆胸手術,事主接受麻醉藥注射後突然心臟病發,情況危殆,涉嫌無牌行醫的女子被捕。

救護員到事發的美容中心送事主到醫院,經搶救後,恢復心跳。

33歲女事主本身是一間美容中心負責人,報道指事主經朋友介紹,認識案中35歲、宣稱在中國的大學修讀皮膚科專科畢業、在中國及英國有行醫經驗的女子,並接受對方施行隆胸手術。

被捕的35歲女子向警方承認在澳洲沒有認可的醫療資格,她獲准保釋,但禁止離境,一旦被起訴及裁定相關罪名成立,面臨判監20年。

