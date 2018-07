By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山中華總商會新一屆領導層週一舉行就職儀式,由候任市長布里德監誓。

中華總商會董事會及監事會數十名職員,在候任市長布里德的帶領下,完成宣誓儀式。

新一屆的中華總商會會長區國雄(Eddie Au),今次已經是第4度當選,他說自己已經年屆70,正享受退休生活,能比其他人多一點時間服務社區,他亦希望能為華埠帶來轉變。

區國雄說:”其實我1970年代移民來美國,現在數起上來都50幾年,但華埠的面貌,我始終覺得與50年前一些改變都沒有,我相信亦是時候看看大家的部門,大家如何研究將華埠重新規劃過,等新的面貌,或者新的設施入來,華埠才有得救。”

區國雄表示,現在在華埠開店的規矩太多,連開一間咖啡店都很艱難,他希望引入更多不同種類的店舖,吸引遊客的同時,亦可保持本地居民的人流。

