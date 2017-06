By

【KTSF 劉瑩報導】

位於東灣Concord市的一間中式自助餐館,因為鼠患問題,被強制要求關閉暫停營業。

根據Contra Costa縣衛生當局表示,涉事的餐廳位於Concord市Willow Pass Rd1333號路段,名叫Lin’s Buffet,主打中式自助餐,暫未有相關致病報告。

衛生局指出,自2015年來,該中式自助餐館已有多次違反衛生條例的紀錄。

