【i-CABLE】

中國官民聯手抵制樂天,行動又升級,不單止超市,連化妝品都受牽連。

中國反韓行動愈演愈烈,有民眾在樂天超市門外,以挖掘機輾壓貨物,並高舉國旗和唱國歌,又拉橫額抗議,除了樂天,南韓牌子的化妝品亦都不能倖免。

民間有行動,官方亦出手配合,遼寧、浙江、江蘇及安徽,最少四間樂天超市被當地消防以消防安全問題為由貼上封條,下令關門整改,有食品供應商亦跟隨大隊,宣佈不再供貨給樂天超市,有小型超市就宣佈將所有樂天的產品全部下架。

另一邊廂,持有樂天購物卡的民眾則擔心樂天會倒閉,紛紛去超市搶購,務求將卡內的錢盡快花光,針對中國的抵制措施,韓聯社報道指,南韓外長尹炳世稱,如果中國的抵制措施違反世貿規定,將向中方提出抗議。

