中國叫停虛擬貨幣交易 比特幣平台負責人不准離京

【i-CABLE】

繼叫停交易業務後,中國又禁止相關交易所平台負責人離開北京,有熟悉互聯網金融的人士指,虛擬貨幣的運作邏輯與龐氏騙局相似,容易成為炒作,在這樣的情況下,中國政府將它理解為非法集資,出手加強監管。

中國比特幣交易量最大的兩間交易平台火幣網和OKCoin發表通告,指將停止所有虛擬貨幣交易業務。有報道指,當局要求各比特幣交易平台負責人均不得離開北京,有線電視新聞台到過其中一間比特幣公司查詢,有負責人證實公司高層要配合官方調查,目前不可以離開北京,公司會繼續運作,確保用戶可以提取所有資產。

由於用戶人數不少,估計可能需要一年時間,暫時亦未知道公司未來會如何發展。

有熟悉互聯網金融的人士指,比特幣和其他虛擬貨幣的運作邏輯,某程度上和龐氏騙局相似。

白洋又指虛擬貨幣交易是以新加入投資者的資金,成為以往投資者的利潤,十分容易成為炒作,在如此的情況下,今次中國政府將它理解為非法集資,加強監管。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。