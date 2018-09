By

【i-CABLE】

美國傳媒報道,早前在當地被拘留的京東集團行政總裁劉強東是涉嫌強姦被捕。

《華爾街日報》報道,劉強東上週五在明尼蘇達大學的商學院被鎖上手銬,帶走問話,報道引述警方報告指,當局會以涉嫌強姦調查案件,由於未正式起訴,警方並沒限制劉強東出境。

劉強東早前獲釋後,週一已返回中國,律師預計劉強東不會被起訴。

明尼蘇達州大學商學院證實,劉強東是其工商管理科博士學生,據報他是在參加學生活動時,在校內涉嫌強姦一名中國女同學,京東集團早前曾發聲明指有關劉強東被捕的報道失實。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。