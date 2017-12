流亡海外中國富商郭文貴 後援會遍布全球

By

2017年中國商人郭文貴的名字大量出現在網路及社交網站,郭文貴是一名流亡海外的中國億萬富商,從今年初就不斷公開指控共產黨高官的親屬涉貪腐敗,目前中國已要求國際刑警組織對他發出紅色通緝令,然而郭文貴在海外卻有一群支持者。

郭文貴的後援會遍及全球,日本、台灣、澳洲、加拿大,還有南北加州等等,從郭文貴年初開始陸續接受明鏡、美國之音、英國BBC訪問,就有一群人開始關注他,直到郭文貴的YouTube,還有Twitter突然幾次無預警的被關閉後,郭文貴的支持者就浮出檯面。

有支持者甚至前往Twitter 總部抗議,認為在自由的美國怎麼會出現封殺言論自由。>

支持者David Sun說:”郭文貴開始爆料的時候,從一開始包括在明鏡或在他自己的自媒體,都不斷受到黑客、五毛大量的騷擾還有攻擊,這不但是說對郭文貴本人的一個言論自由的攻擊,我覺得更是西方自由世界的一個侵襲。”

郭文貴在Twitter已經有48萬的追隨者,當帳戶被關閉,也引發佛羅里達州聯邦眾議員Marco Rubio在國會關注質詢。

Rubio說:”我要搞清楚的是封鎖他的帳戶是來自中國政府的壓力嗎?參議員,我們審查接到的報告,然後透過正常的管道來分析,利用我們平常的程序,不是封鎖帳戶,而是我相信有特定的貼文違反我們的政策。”

南灣居民Kathy Lin說:”這個是在華人世界裡面,肯定2017年是最大的事情,我當時一直以為是這樣,我那個時後絕對沒有想到,郭文貴這件事情會燃燒到我們美國本土,尤其那個時候沒有想到會燃燒到我們矽谷,他會牽涉到把我們本地的幾家著名的大公司全部都扯進來了,Facebook 、Twitter、YouTube,那個時候郭文貴在紐約,他在紐約開始爆料,我們在遙遠的西海岸。”

Lin 2001年曾經因為北京守望教會事件,接受美國之音訪問,所以當郭文貴的訪問被美國之音中文部斷播,她非常震驚,也因此開始關注郭文貴,她發現海外支持郭文貴的都以年輕人居多,很多人都自動自發的幫忙。

Lin說:”申援郭文貴的整個團體是,第一年輕、第二充滿了朝氣、第三非常有才能。”

當郭文貴在社交媒體的帳戶被封鎖,這些支持者立刻發出英文帖子,要讓美國主流媒體知道真相。

Lin說:”我們要發大量英文的帖子,我就趕快草稿英文的帖子,我在草稿英文的帖子,我就需要有一些人幫我做海報,或者我有一個創意,我的推文出來,但是需要配合一張發向推特,這個公司的海報,立刻有人幫我做。

她也駁斥有人造謠,這些支持者拿郭文貴的錢,郭文貴從年初開始在紐約高調披露多位高層,涉嫌貪腐醜聞,其中一名被點名的中共政治局人物的家人,在南灣的Saratoga擁有豪宅,不管郭的爆料真實性如何,無疑是2017年的新聞大事。

