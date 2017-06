十九大前中國當局突襲娛樂資訊平台

By

【i-CABLE】 愈近中共十九大,網上言論就收得愈緊。大家以為當局會向新聞平台埋手,出乎意料之外,竟然是突襲娛樂資訊平台。官媒解釋,指一些帳號炒作和低俗,真真假假搞到網民都分不清,指關停它們是要大家要思考娛樂如何走正道。不過有傳媒人認為當局這樣做是不想在十九大前,當局的宣傳主調被娛樂話題沖淡。

中國有「宋大嘴」之稱的娛樂評論人宋祖德,網上一直言行出位。早前他更稱謝霆鋒與王菲已分手,如果消息有誤,會於5月24日「直播吃四百克狗屎」。不過當日宋祖德並沒有兌現承諾,更把吃糞期限推至8月8日、王菲生日。這類娛樂圈花邊消息令很多微博和微信號點擊率爆升,亦成為內地不少年青人最大娛樂。

每天看微博和微信八卦新聞,但這類網上娛樂消息很快就會絕跡。由星期三開始,大批發布娛樂八卦資訊的微博帳號被關閉。好像有逾700萬粉絲的「中國第一狗仔卓偉」、「名偵探趙五兒」,還有多次踢爆明星出軌新聞的「長春國貿」。不少網民諷刺地說,明星以後可鬆一口氣。

直至星期四,情況蔓延到微信。有200萬人訂閱的「關愛八卦成長協會」被封號。即將介紹電影資訊的「毒舌電影」,甚至雜誌微信公眾號,像「南都娛樂周刊」和「芭莎娛樂」等全部都不能倖免。

目前至少有19個微博帳號、25個微信公眾號被關閉,全部都是有大量粉絲的娛樂平台,還未計百度和騰訊等門戶網站的娛樂資訊帳號。

